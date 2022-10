Poprad si z Banskej Bystrice odniesol plný počet bodov po výhre 3:1

HC´05 Banská Bystrica – HK Poprad 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)



Góly: 14. Ďatelinka (Urbánek) – 14. Kotvan (Yogan, T. Bokroš), 37. Svitana (Mlynarovič), 57. L. Paukovček (Záborský, Yogan). Rozhodovali: Baluška, Jobbágy – Hajnik, Kacej, vylúčení na dve min.: 2:1, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1983 divákov



Banská Bystrica: Rahm – Holenda, Ďatelinka, Björkung, Luža, Pavlin, Bačík, Frídel – Výhonský, Sojka, G. Gabor – Bíreš, Kontos, Kabáč – Šoltés, Tamáši, D. Jendek – R. Gašpar, Urbánek, J. Sukeľ



Poprad: Peters– Drgoň, Brincko, T. Bokroš, Meliško, Kotvan, M. Mešár, Nahalka – Yogan, Skokan, Záborský – Svitana, Mlynarovič, Matej Paločko – Kukuča, Bubela, M. Suchý – Valigura, L. Paukovček, S. Petráš

Banská Bystrica 16. októbra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice v 10. kole Tipos extraligy neuspeli na domácom ľade, keď s Popradom prehrali 1:3. Hostia spod Tatier po troch prehrách v rade dokázali pod Urpínom bodovať naplno najmä účinnou taktickou hrou.V úvode duelu nevyužil únik a ani nariadené trestné strieľanie hosťujúci Kukuča, ale jeho tím napokon išiel do vedenia v štrnástej minúte, keď ťažil z tlaku dohratej presilovky a voľný Kotvan poslal puk do horného rohu Rahmovej svätyne. Domáci bleskovo odpovedali už o 22 sekúnd. Po vyhratom buly Urbánka sa ujala strela Ďatelinku spoza kruhu – 1:1. Hokejisti spod Urpína potom nevyužili viaceré šance, v strednom dejstve napríklad Pavlin zazvonil na hornej žŕdke, a tak pykali v 37. minúte. Svitana mal priestor v medzikruží a švihom poslal puk do horného rohu pod brvno. V tretej tretine sa Bystričania snažili vyrovnať, ale mohli pykať v oslabení, pretože Svitana z kruhu poslal puk do hornej žŕdky. Napokon sa presadil Paukovček v trme – vrme zblízka v 57. minúte a stanovil stav na 1:3.,“ hodnotil výhru v Banskej Bystrici tréner Popradčanov Martin Hrnčár.Banskobystričanom sa nepodarilo nadviazať na výkon z Nových Zámkov, kde v piatok vyhrali 3:1 a tretiemu celku tabuľky pretrhli päťzápasovú víťaznú šnúru. Duel s Popradom prehrali i napriek tomu, že vyslali viac striel na bránku než súper. ",“ prezradil tréner Banskobystričanov Rudolf Jendek, ktorý viedol tím v pozícii hlavného kouča druhýkrát. Určité nové veci hráčom vštepuje za pochodu, keď ešte priznal: ".“