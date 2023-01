TEL: Slovan vybuchol doma s L.Mikulášom, B.Bystrica zdolala Zvolen

TEL – 32. kolo: HC Slovan Bratislava - MHk 32 Liptovský Mikuláš 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Góly: 13. Vankúš (Bokroš, Ventelä), 42. Štrauch (Šmída, Karsums), 49. Handlovský (Kriška, Walega). Rozhodovali: Novák, Rojík – Frimmel, Hajnik, vylúčení: 1:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 3562 divákov.



Slovan Bratislava: Hlavaj – MacKenzie, Golian, Maier, Ackered, Gachulinec, Sersen, Beňo – Pecararo, Harris, Takáč – Zigo, Duke, Lukošík – Török, Kytnár, Haščák – Šotek, Preisinger, Petriska

Liptovský Mikuláš: Valent – Mezovský, Ventelä, Bokroš, Diakov, Novajovský, Hudec, Kapičák, Pavúk – Kriška, Walega, Handlovský – Karsums, Saari, Štrauch – Michalík, Vähätalo, Uhrík – Braun, Šmída, Vankúš



HC '05 Banská Bystrica – HK Poprad 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)



Góly: 11. Troock (Watling, J. Brejčák), 14. Kontos (Troock, Watling), 34. Šoltés (Kojo, Bačík), 52. Jendek – 16. Kundrik (Valigura, Podlipník), 32. Drgoň, 54. Kotvan (Valigura, Kundrik). Rozhodovali: Moller, J. Konc ml. – Bogdaň, Riš, vylúčení na dve min.: 1:1, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, zmeny: od 35. B. Bystrica bez Ďatelinku, 2011 divákov.



Banská Bystrica: Belányi – Luža, Bačík, J. Brejčák, Ďatelinka, Holenda, Kojo – Troock, Kontos, Watling – Kabáč, G. Gabor, Výhonský – J. Sukeľ, Bíreš, Gašpar – Jendek, Tamáši, Šoltés

Poprad: Peters – Drgoň, Betker, Vainio, Kotvan, Podlipnik, Meliško – Svitana, Skokan, Bubela – Razgals, Kolouch, Záborský – Kukuča, Mlynarovič, Jermain – Valigura, S. Petráš, Kundrik



Michalovce: Škorvánek - Macejko, Glazkov, Osburn, Hammond, Michalčin, Mihalik - Vašaš, Suja, Buc - Pereskokov, Pavlovs, Garreffa - Žitný, Bjalončík, Paločko - Zabusovs, Galamboš, Lapšanský

Nové Zámky: Kantor (31. - 35. Ovečka) - Ligas, Mamčics, Hatala, Kozák, Chovan, Roman, Knižka - Jackson, Johnson, Farley - Bezúch, T. Mikúš, Loggins - Mišiak, Ondrušek, Klempa - Hajnik, J. Mikúš, Múčka

HC MV Transport Prešov - HKM Zvolen 5:4 po predĺžení (2:3, 1:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 11. Gerlach (Turan, Girduckis), 19. Salituro (Avcin, Giles), 29. Ščurko (K. Jendroľ, Gerlach), 56. Avcin, 63. Salituro (Chlystov, Avcin) - 6. Zuzin (Messner, Jedlička), 10. Sideroff (Huntebrinker), 14. Kolenič (Huntebrinker, Jakúbek), 58. Huntebrinker (Mudrák). Rozhodovali: M. Korba, Jobbágy - Knižka, Jurčiak, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 687 divákov.



Prešov: Rabčan - Rajnoha, Giles, Nátny, Chlystov, Turan, D. Jendroľ, Lalík - Gerlach, Girduckis, Nauš - Sýkora, Salituro, Avcin - Ščurko, Klíma, Tkáč - Žilka, Šimun, K. Jendroľ

Zvolen: Trenčan - Messner, Hain, Mudrák, Hanna, Kubka, Hraško, Sládok - Jedlička, Marcinek, Zuzin - Sideroff, Huntebrinker, Hecl - Stupka, Šiška, Csányi - Jakúbek, Kolenič

Banská Bystrica 22. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v nedeľnom domácom zápase 32. kola Tipos extraligy s MHk 32 Liptovský Mikuláš 0:3. Slovan však aj napriek prehre zostal na čele tabuľky so 73 bodmi o skóre pred Zvolenom.Hostia z Liptova išli do vedenia v 1. tretine zásluhou Mareka Vankúša, v tretej tretine ich prekvapivý triumf poistili Andreas Štrauch a Lukáš Handlovský. Brankár MHk Michal Valent si pripísal 32 úspešných zákrokov. Dosiahol druhé čisté konto po sebe a štvrté v sezóne. Pre zverencov Ernesta Bokroša to bol zároveň štvrtý triumf v sérii.Hokejisti HC´05 Banská Bystrica vyhrali v zápase 32. kola Tipos extraligy nad HK Poprad 4:3 a dostali sa cez svojho súpera v tabuľke na siedmu priečku. Hráči spod Urpína zaknihovali šiestu výhru z uplynulých siedmich stretnutí.Domáci, netradične v modrých retro dresoch, išli v prvej tretine do vedenia 2:0 po šikovnom bekhende Troocka a pohotovej strele Kontosa. Popradčania potom vyrovnali, ešte do prestávky po prieniku Kundrika a po nej Drgoňom, keď si puk poslal do vlastnej bránky Luža. Vedenie prinavrátil ´baranom´ Šoltés, ktorý dorazil stojaci puk pred čiarou a na 4:2 zvýšil v tretej tretine po chybe Skokana voľný Jendek. Podtatrancom vykresala nádej schovaná strela Kotvana, ale vyrovnať sa im už nepodarilo ani v hre bez brankára v samom závere.Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v nedeľňajšom zápase 32. kola Tipos extraligy nad HC MIKRON Nové Zámky 3:0. Všetky tri góly strelil americký obranca Zach Osburn, ktorý svoj hetrik vtesnal medzi 26. a 32. minútu. Zároveň sa stal prvým obrancom, ktorý strelil hetrik v extraligovej sezóne 2022/2023.Brankár domácich Stanislav Škorvánek si pripísal 22 zákrokov a dosiahol druhé čisté konto v sezóne. Hosťom k lepšiemu výsledku nepomohla ani 107-sekundová presilovka o dvoch hráčov v druhej tretine. Osburn strelil dva zo svojich troch gólov náhradnému brankárovi Jurajovi Ovečkovi, ktorý od 31. do 35. minúty zastúpil Pavla Katora.Zápas sledovalo 3800 divákov, ktorí mali bezplatný vstup. Išlo o reakciu michalovského klubu na neuspokojivé nedávne výsledky, predovšetkým na domácom ľade. Hráči Nových Zámkov prehrali piaty zápas po sebe, čo sa im stalo prvýkrát od januára 2021. Michalovčania v tabuľke preskočili svojho súpera a dostali sa na 5. miesto.(0:0, 3:0, 0:0)26. Osburn (Pavlovs, Hammond), 31. Osburn (Galamboš), 32. Osburn (Galamboš, Hammond). Rozhodovali: Krajčík, Snášel - Tvrdoň, Šoltés, vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 3800 divákov.Hokejisti HC MV Transport Prešov zvíťazili v nedeľňajšom zápase 32. kola Tipos extraligy nad HKM Zvolen 5:4 po predĺžení. V zápase dokázali stiahnuť manko 0:2 aj 1:3 a za stavu 4:3 siahali po troch bodoch. Útočník Zvolena Michael Huntebrinker v 58. minúte vyrovnal, no domáci sa napokon predsa len tešili z víťazstva. V 3. minúte predĺženia o ňom rozhodol Dante Salituro.Zvolen prehral druhý zápas po sebe a štvrtý z uplynulých piatich. V tabuľke je priebežne na 2. mieste o skóre za Slovanom Bratislava. Prešovčania zvíťazili tretíkrát po sebe, ale naďalej sú na poslednom 12. mieste.