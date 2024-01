TIPOS EXTRALIGA: Barani so skalpom lídra zo Spiša, prehra Košíc

HC´05 Banská Bystrica - HK Spišská Nová Ves 7:3 (3:0, 1:2, 3:1)



Góly: 1. Šenkeřík (Wilkins, Turnbull), 9. Gašpar (Bíreš, Bačik), 19. Turnbull (Hora), 38. Turnbull (Šenkeřík), 51. Turnbull (Wilkins), 57. Petriska (R. Faith), 59. Výhonský – 22. Majdan (Björkung, Kerbashian), 24. Džugan (Myklucha), 51. Merežko. Rozhodovali: Goga, Výleta - Durmis, Gegáň, vylúčení: 5:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1958 divákov.



Banská Bystrica: Krošelj - Bačík, Šenkeřík, Hora, D. Stránský, Ďatelinka, Luža, Žabka - Turnbull, Vela, Wilkins - Gašpar, Bíreš, Matoušek - R. Faith, Langkow, Petriska - Macek, A. Stránský, Výhonský

Spišská Nová Ves: Surák (21. Melicherčík) - J. Valach, Žiak, Merežko, Ališauskas, Björkung, Romaňák, Groch - Rapáč, Bortňák, Frankovič - Drábek, Kerbashian, Majdan - Bakoš, Nellis, Burgess - Vandas, Myklucha, Džugan

HC 19 Humenné - HK Dukla Trenčín 0:4 (0:0, 0:4, 0:0)



Góly: 27. Krajčovič (Mikúš), 32. Mikúš (Hlaváč, Hudec), 33. Giľák (Immo), 56. Conway (Charbonneau). Rozhodovali: Konc, Snášel - Ordzovenský, Šoltés, vylúčení: 0:5 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1889 divákov.



Humenné: Galimov - Sredl, Meliško, Ťavoda, Sergienko, Novota, Novický, Thomka - Lapšanský, Kuru, Vaško - Kvasnica, Foss, Šoltés - Parshin, Linet, Borov - Horvát, Krajňák, Handlovský

Trenčín: Lacouvée - Kupec, Pietroniro, Petrovický, Švec, Hlaváč, Hudec, Stahoň, Hrenák - Hudec, Baláž, Eriksson - Sloboda, Conway, Charbonneau - Krajčovič, Sojčík, Petráš - Škvarek, Mikúš, Giľák

HC Košice - HK Nitra 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)



Góly: 12. Lunter (Breton, Olsson) - 46. Okoličány (Lacka, Vitaloš), 48. Okoličány (Lacka), 52. Čederle (Stacha, Okoličány). Rozhodovali: Klejna, Štefik - Pribula, Stanzel, vylúčení: 1:6 na 2 min., navyše Chovan (Koš.) 5 min. za faul lakťom, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 3645 divákov



Košice: Janus - Olsson, Breton, Ferenc, Zech, Šedivý, Deyl - Lunter, Pollock, Fejes - Jääskeläinen, Berger, Chovan - Rogoň, Slovák, Lamper - Šimun, Havrila, Jokeľ

Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Bača, Gajdoš, Vitaloš, Stacha - Bubela, Gill, Bajtek - Newell, Gates, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Hrnka, Pobežal, Fatul

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Ingema Michalovce 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)



Góly: 20. Žilka (Nespala), 42. Nauš (Fekiač, Hraško) - 13. Daugavinš (Bodák), 19. Kabáč (Buc, Vašaš), 29. Santos (Buc, Daugavinš), 51. Acolatse (Heard). Rozhodovali: Baluška, Crman - Orolin, Tichý, vylúčení: 4:3, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 628 divákov



L. Mikuláš: Krasikov - Mezovský, Lalík, Žilka, Vasiljev, Fekiač, Jendroľ, Valigura, Nátny - Berry, Avcin, Quince – A. Nauš, Tošickij, Egle – Vojtech, Kriška, Tkáč – T. Nauš, Vankúš, Nespala

Michalovce: Škorvánek - Acolatse, Macejko, Bodák, Michalčin, Drgoň, Jasečko - Santos, Newton, Daugavinš - Heard, Solenský, Zabusovs - Paločko, Suja, A. Varga, Vašaš, Buc, Kabáč

Banská Bystrica 21. januára (TASR) - V 38. kole Tipos extraligy zdolali hokejisti Banskej Bystrice lídra zo Spišskej Novej Vsi 7:3 a po troch prehrách v sérii bodovali naplno. Hetrikom sa blysol krídelník spod Urpína Turnbull.Domáci zaskočili lídra tabuľky rýchlym gólom Šenkeříka v osemnástej sekunde. V deviatej minúte hosťujúci Kerbashiam nevyužil prienik, ten sa vzápätí naskytol Bírešovi a hoci ani on neuspel, mrzieť ho to nemuselo, pretože z následnej dorážky skóroval Gašpar. Bystričania udreli aj na konci prvej tretiny po individuálnej akcii Turnbulla, keď si vychutnal Suráka. Toho od druhej tretiny nahradil Melicherčík a Spišiaci znížili v presilovke Majdanom a o dve minúty na to Džuganom, keď z asi dvoch metrov pokoril Krošelja - 3:2. Vyrovnať mohol v presilovke Burgess, trafil do žŕdky a Bystričania odpovedali Turnbullom z kruhu bez prípravy na 4:2. Sekundu pred prestávkou trafil do žŕdky aj hosťujúci Nellis. V tretej tretine zaknihoval Turnbull hetrik gólom na 5:2. Merežko znížil, keď Šenkeřík trafil Faitha a od neho putoval nešťastne puk za Krošelja. V závere pri hre Sp. N. Vsi bez brankára pridal ešte poistku Petriska.Spišská Nová Ves prehrala tretí z uplynulých štyroch zápasov, no na čele tabuľky má stále päťbodový náskok pred Popradom. Bystrica poskočila na šieste miesto.Hokejisti HK Dukla Trenčín si v rámci nedeľného 38. kola Tipos extraligy pripísali víťazstvo na ľade Humenného 4:0. Hostia o svojom triumfe rozhodli v prostrednej tretine, keď v rozmedzí šiestich minút strelili tri góly.Prvú tretinu zápasu na Zemplíne sprevádzali nepresnosti na oboch stranách. Humenčania boli zdanlivo lepší, avšak do najväčšej príležitosti sa dostali Trenčania, keď Galimov musel vykopávať puk tesne spred bránkovej čiary. Na otvorenie skóre si muselo takmer vypredané hľadisko počkať do 27. minúty. Domáci hrali s pukom na hokejkách, ale keď sa postupne presadili gólmi ako cez "kopirák" Krajčovič, Mikúš a Giľák, znenazdajky vyhrávali hostia trojgólovým rozdielom. Humenské trápenie v koncovke pokračovalo aj v tretej dvadsaťminútovke. Zverenci trénera Martina Štrbu v nej nedokázali využiť ďalšie dve početné výhody, ba dokonca sa Trenčín dostal v oslabení k samostatnému nájazdu. Približne štyri minúty pred koncom ešte kozmeticky upravil skóre Brit Conway.Hokejisti HK Nitra zvíťazili na ľade HC Košice 3:1 v nedeľňajšom zápase 38. kola Tipos extraligy. Bolo to pre nich šieste víťazstvo z uplynulých siedmich zápasov, ktorým ukončili štvorzápasovú víťaznú sériu "oceliarov." V tabuľke sa im bodovo vyrovnali a na štvrtom mieste zaostávajú za "oceliarmi" už iba o skóre. Nitrania prehrávali po dvoch tretinách 0:1, no troma gólmi v záverečnej časti strhli víťazstvo na svoju stranu.Súboj tímov z hornej polovice tabuľky bol od úvodu najmä o bojovnosti a prvá tretina nepriniesla veľa gólových príležitostí. Spokojnejší boli po nej domáci. V 12. minúte ich poslal do vedenia Lunter, keď využil aj teč, ktorý zmiatol brankára Kašíka - 1:0. Ani presilové hry v prvej či druhej tretine zmenu skóre nepriniesli, hoci najmä Košičania si v nich vytvorili niekoľko sľubných šancí. Nitrania si v úvode tretej časti vytvorili tlak a Okoličány strelou zo strednej vzdialenosti prekonal Janusa - 1:1. Ten istý hráč sa krátko na to dostal do ďalšej šance, ktorú síce Janus zmaril, no obranca Deyl ho natlačil do bránky a rozhodcovia následne uznali gól po konzultácii s videorozhodcom. Vydarenú päťminútovku hostí ukončil v 52. minúte Čederle, ktorý tečoval strelu Stachu - 1:3.Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v nedeľňajšom zápase 38. kola Tipos extraligy na ľade MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:2. Liptáci zaznamenali štvrtú prehru z uplynulých piatich stretnutí.V úvodnej tretine domáci prestrieľali svojho súpera 14:4, no na góly viedli hostia. Dvojgólové vedenie pre Michalovce zabezpečili Kaspars Daugavinš a Michal Kabáč. Do prestávky ešte znížil na 1:2 Jakub Žilka, no v polovici zápasu Dukla opäť odskočila na rozdiel dvoch gólov zásluhou Mathewa Santosa. Duel ešte zdramatizoval v úvode záverečnej tretiny Aurel Nauš, ale aktivita Liptákov nevyvrcholila do vyrovnávajúceho zásahu. V 51. minúte využil početnú výhodu hosťujúci obranca Sena Acolatse a poistil výhru Michaloviec.