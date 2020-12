TIPSPORT LIGA: Banská Bystrica zdolala Liptákov

HC'05 Banská Bystrica – MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:3 pp (0:0, 1:0, 2:3 – 1:0)



Góly: 34. Faško-Rudáš (Breton, Winquist), 43. Vybíral (Ďatelinka, Šimun), 54. Vašaš (Ďatelinka), 63. Drew (Breton, Wingusit) – 48. Portokalis (Uhrík), 52. Valtola (Hamráček), 58. Hamráček (Lištiak, Haluška). Rozhodovali: Snášel ml., Kalina – Janiga, Bogdaň, vylúčení na dve min.: 4:6, vyššie tresty: Drew 10 minút za nešportové správanie – Pavúk 10 minút za hrubosť, presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0. Bez divákov.



Banská Bystrica: Vay – Drew, Breton, A. Žiak, Ďatelinka, Demo, Petrinec – Lamper, Winquist, Faško-Rudáš – Vašaš, Ro. Huna, Vybíral – Melcher, Šimun, K. Gabor – Kraut, Tamáši, Vyhonský



Liptovský Mikuláš: Krasanovský – Kurali, Pavúk, Valtola, Petran, Matej Bača, Mezovský, Rusina, Parobek – Ru. Huna, Oško, Štrauch – M. Surový, Lištiak, Hamráček – Portokalis, Uhrík, Králik – Kalousek, M. Matoušek, Haluška

Hlasy po zápase:

Norbert Javorčík, tréner Banskej Bystrice: "Od začiatku sa nám daril napĺňať herný plán, teda mať dobrú defenzívu, nepúšťať súpera do streleckých príležitostí, získavať puk jednoduchou hrou a byť dôrazní pred bránkou. Tým si aj vytvárať šance. Mikuláš však veľmi dobre hral v priestore pred bránkou, boli sme často tiesnení pri našich šanciach, vždy tam bola nejaká hokejka a keď už sme prekonali brankára, zvonila žŕdka. Rozhodli napokon špeciálne situácie, teda presilovky a oslabenia. My sme dali všetky góly v početných výhodách, pracovali sme na nich, góly padli po nacvičených veciach i po kreativite hráčov."



Milan Jančuška, tréner L. Mikuláša: „Ťažko sme sa rozbiehali. Bolo cítiť náročný program, ktorý sme mali za sebou. Slabo sme korčuľovali od začiatku, Banská Bystrica šla zaslúžene do vedenia 2:0. Urobili sme potom korektúry v zostave a tieto zmeny pomohli. Vyrovnali sme. Škoda chybného nášho striedania v predĺžení, v oslabení sme dostali štvrtý gól. Všetky inkasované góly sme dostali v oslabeniach. Je to škoda. Nebyť zbytočných faulov, tak sme mohli bodovať naplno.“

Banská Bystrica 3. decembra (TASR) - Hokejisti HC'05 Banská Bystrica zvíťazili v dohrávke 19. kola Tipos extraligy nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:3 po predĺžení.Banskobystričania nastúpili vo svojom dočasnom domovskom stánku vo Zvolene s novou posilou Róbertom Hunom, ktorý prišiel k 'baranom' z Levíc na striedavý štart a hral proti svojmu staršiemu bratovu Rudovi Hunovi, ten sa predstavil v drese Liptovského Mikuláša. Prvá tretina bola v réžii hokejistov spod Urpína, boli aktívnejší, miestami si vytvorili tlak a mali aj dostatok šancí. Tie postupne nevyužili Melcher, Drew, Vašaš a Lamper, proti bol brankár Krasanovský. Liptáci mohli skórovať z presilovky, ale zahrali ju zle. Po nej opäť dominovali Bystričania, ale ani jedna zo striel sa neujala natoľko, aby puk skončil v bránke. Hostia zatlačili súpera až v poslednej minúte prvej tretiny, Fín Valtola nevyzrel na maďarského gólmana Vaya.V druhej tretine sa obraz hry nemenil, prevahu mali Banskobystričania, no hostia mohli skórovať z protiútoku Haluškom, avšak recept na brankára HC '05 nenašiel. Gólom sa neskončila ani druhá presilovka Liptovského Mikuláša, v nej naopak mohli ísť do vedenia 'barani' z prečíslenia, zakončoval Šimun, Krasanovský opäť podržal svoj tím. Kapituloval napokon až v 34. minúte po strele Faška-Rudáša z medzikružia, ktorý ťažil z perfektnej prihrávky Bretona v presilovke. Hokejisti spod Urpína mohli do prestávky navýšiť svoje vedenie najmä z brejku, ale Vašaš mieril do hornej žŕdky.Na začiatku tretej tretiny domáci celok využil aj druhú početnú výhodu. Po strele kapitána Ďatelinku sa z dorážky presadil Vybíral. Tretí gól potom nepridali v dobrých príležitostiach Lamper z protiútoku a Vašaš po peknom individuálnom prieniku a mohlo ich to mrzieť, pretože Mikulášania ťažili z chyby gólmana Vaya, keď bránku obišiel Portokalis a zasunul do nej puk. Vyrovnanie mal následne na hokejke Valtola, šancu nevyužil, no v hre štyroch proti štyrom sa mu predsa len podarilo skórovať. Vaya tentoraz prekvapil nahodený puk od modrej čiary, keď mal zakrytý výhľad. Barani však ťažili aj z tretej presilovky, Krasanovského prepálil z kruhu Vašaš. Stav 3:2 taktiež dlho nevydržal, keďže hostia využili ďalšiu chybu súpera, tentoraz v defenzíve, a zblízka sa bekhendom presadil v 58. minúte Hamráček. V predĺžení nevyužil tutovku Lipták Štrauch a mohlo to mrzieť, pretože Bystričania hrali následne presilovku a aj v nej sa presadili, Drew tvrdou strelou z kruhu zabezpečil svojmu tímu dva body.