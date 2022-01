Nitra si v dueli s Trenčínom vybojovala plný bodový zisk

HK Nitra - HK Dukla Trenčín 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)



Góly: 2. Tvrdoň (Bajtek), 20. Volko (Múčka) - 45. Valach (Bezúch, Minárik). Rozhodovali: Baluška, Adamec - Crman, Vyšný, vylúčení: 1:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 887 divákov.



Nitra: Honzík – Mezei, Š. Nemec, Švarný, Raskob, Vitáloš, Bodák, Rais – A. Sýkora, Baláž, Holešinský – Buček, Rockwood, Hrnka – Tvrdoň, Bajtek, Volko – Múčka, Šramaty, Drábek



Trenčín: Bowns – Kudla, Lemcke, Crinon, Martiška, Nemčík, Starosta, E. Švec – Tybor, Mahbod, Berisha – Honzek, Valach, Hudec – Bezúch, Minárik, Krajč – J. Švec, Rehuš, Krajčovič - Paukovček

Banská Bystrica zdolala Liptovský Mikuláš v 32. kole TEL 3:1



HC´05 Banská Bystrica - MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)



Góly: 14. Cardwell (Berger), 19. Šoltés (Berger), 24. Melcher (Björkung) - 28. Handlovský (Walega, Ventelä). Rozhodovali: Goga, Rojík - Durmis, Kacej, vylúčení na 2 min: 4:6, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 730 divákov.



Banská Bystrica: Weninger – Cardwell, Bačik, Björkung, Ďatelinka, Crevier-Morin, Kostromitin, Bdžoch – Michaud, Berger, Šoltés – Lamper, Bubela, K. Jendroľ – Vašaš, G. Gabor, Melcher – Rákoš, Bodnár, Matej Bača



L. Mikuláš: Kozel – Ventelä, Varttinen, Šepelev, Salija, Krempaský, Mezovský, J. Nemec – Kriška, Walega, Handlovský – Čuvilov, Elo, J. Jurík – Matúš Paločko, Uhrík, Haluška – Ďurina, Babka ml., Dunčko

Košice podľahli Spišskej Novej Vsi

HK Spišská Nová Ves - HC Košice 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)



Góly: 7. Štrauch (Ordzovenský, Kuru), 16. Romaňák (Nieminen, Beaudry), 39. Giľák (Vartovník, Salituro), 53. Nieminen (Ščurko) 60. Vartovník (Rapáč, Česánek) - 32. Jokeľ (Bartánus, Romančík). Rozhodovali: Štefik, Valach - Jurčiak, Ševčík, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 850 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Ordzovenský, Malina, Beaudry, Romaňák, Chatrnúch, Česánek - Giľák, Salituro, Džugan - B. Rapáč, Kuru, Nieminen - Ščurko, Rauter, Štrauch - Tomala, Vartovník, Grec



Košice: Košarišťan - Snuggerud, Saucerman, Cibák, Romančík, Novota, Deyl, Jacko - Lapšanský, Chovan, Klhůfek - Paršin, Slovák, Pereskokov - Rogoň, Mrázik, Bartánus - Jokeľ, Linet, Milý

Nitra 21. januára (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v piatkovej predohrávke 50. kola Tipos extraligy doma nad HK Dukla Trenčín 2:1.Aktívnejší v úvodnej tretine boli Nitrania. Domácim stačilo iba 76 sekúnd na to, aby išli do vedenia zásluhou Tvrdoňa. Na rozdiel dvoch gólov mohol zvýšiť v 6. minúte Sýkora, avšak v dobrej pozícii namieril iba do Bownsa. Podobne dopadla aj šanca Mahboda na opačnej strane, ktorý trafil Honzíka. V 15. minúte mal najväčšiu šancu Trenčanov Krajč, ale únik nezakončil úspešne. Lepšie sa darilo v poslednej minúte domácemu Volkovi, ktorý využil nešikovnú clonu Nemčíka a nedal Bownsovi šancu - 2:0.Brankár hostí sa zapotil aj v 24. minúte, keď sa pred ním ocitol sám s pukom Holešinský, no britský gólman odolal. V prostrednej časti ešte zaujala príležitosť Bezúcha, ktorý vystrelil na vyrážačkovú stranu Honzíka, český brankár bol však rýchlejší.Mikrosúboj dvojice Bezúch - Honzík vyšiel brankárovi Nitry lepšie aj na začiatku tretej tretiny. V 45. minúte však už kapituloval po strele Valacha. "Corgoni" mohli ďakovať Honzíkovi v posledných sekundách zápasu pri hre Trenčína bez brankára, keď zneškodnil prudkú strelu Mahboda a zabezpečil Nitre plný bodový zisk.Hokejisti HC´05 Banská Bystrica zvíťazili v piatkovom zápase 32. kola Tipos extraligy nad posledným MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:1.V úvode duelu boli o niečo viac aktívnejší hostia, ale nevyužili šance. Po góle volal najmä únik Matúša Paločka, Weninger bol proti. Na opačnej strane mal dobrú možnosť zblízka Berger a ešte väčšiu v úniku z ľavej strany Rákoš, ktorý iba tesne minul bránku. Gólom sa neskončil ani pekný prienik Michauda. V 13. minúte sa na útočnej modrej čiare uvoľnil mladý bystrický útočník Jendroľ, išiel sám na Kozla, ale neprekonal ho. Podarilo sa to až v presilovke Cardwellovi. Napriahol od modrej čiary, Gabor dobre stál pred brankárom a puk si tak našiel cestu medzi žrde - 1:0. Do prestávky pridali "barani" aj druhý gól. Berger našiel v medzikruží Šoltésa, ten predviedol kvalitnú prácu s hokejkou i úspešnú koncovku pod hornú žŕdku - 2:0.Banskobystričania na začiatku druhej tretiny využili ďalšiu presilovku. Ťažili z dobrej práce Melchera pri ľavej žrdi, do ktorej najprv poslal puk, no odrazený napokon dotlačil do bránky a zvýšil na 3:0. Následne mali hostia až tri početné výhody po sebe. Tú prvú aj využili. Po strele Walegu sa z dorážky presadil Handlovský – 3:1. Potom podržal domácich brankár Weninger. Zlikvidoval kvalitné strely z kruhu v podaní Walegu, Handlovského a Krišku. Rodák spod Urpína Handlovský v drese Liptákov neuspel ani zblízka. Bystričania pohrozili v oslabení šikovným prienikom Vašaša, Kozel však jeho strelu kryl a tím podržal aj v poslednej minúte pred prestávkou, kedy hrali ´barani´ presilovku piatich proti trom. Už keď boli hostia na ľade štyria, skóroval Lamper, ale jeho gól videorozhodca neuznal, pretože si najprv hokejkou odtlačil betón gólmana a až následne poslal puk do bránky.Na začiatku tretej tretiny pohrozil v oslabení útočník Liptákov Kriška. Väčšiu aktivitu mali bystrickí hokejisti, korí mohli pridať štvrtý zásah najmä v presilovke. V nej nevyužil dve šance aktívny Michaud a zblízka sa nepresadil ani Berger. S pribúdajúcim záverom museli hrať hostia vabank, odvolali brankára, hrali v šestici, mali tlak, no veľkú príležitosť nedokázal pretaviť do gólovej podoby Šepelev.Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v 32. kole Tipos extraligy nad HC Košice 5:1. V treťom vzájomnom zápase prebiehajúcej sezóny 2021/22 prvýkrát vyhrali Spišiaci, predtým sa po víťazstvách 7:1 a 5:1 tešili Košičania.V zostave domácich absentovali potrestaní obrancovia Petgrave a Atwal, pre otras mozgu chýbal aj útočník Vrábeľ a nehral ani zranený Majdan.Spišiaci boli v prvej tretine strelecky aktívnejší a ich prevaha sa prejavila aj na skóre. Prvé oslabenie v zápase zvládli bez inkasovaného gólu a v následnej presilovke gólovo udreli. V 7. minúte najskôr Salituro nepremenil sľubnú šancu, no krátko na to Štrauch prekonal Košarišťana - 1:0. V 13. minúte mohol vyrovnať Slovák, ale svoj únik nedoviedol do gólového konca. V 16. minúte sa Košičania dostali pod tlak a Romaňák usmernil puk do ich bránky - 2:0.V úvode druhej časti "oceliari" zlepšili pohyb a častejšie sa dostávali do gólových príležitostí. Šance Pereskokova či Paršina však brankár Melicherčík zmaril. Po viacerých vylúčeniach sa skóre zmenilo v presilovke Spišiakov, avšak gól padol do ich bránky. Po chybe domácich sa do šance dostal Jokeľ a svojím druhým gólom v sezóne upravil na 2:1. Presilovku v 39. minúte však už Spišiaci využili, keď Giľák zvýšil na 3:1.V tretej časti sa gólové príležitosti striedali na oboch stranách. V 53. minúte zakončil kombináciu domácich Nieminen - 4:1. Hostia sa v závere odhodlali k hre so šiestimi korčuliarmi, ale gól padol do ich bránky. Na 5:1 uzavrel gólom do prázdnej bránky Vartovník.