Hokejisti HK Dukla Trenčín vyhrali na ľade HK 32 Liptovský Mikuláš

HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)



Góly: 33. Berry (Egle, Rewáy), 40. Rewáy (Egle) - 18. Giľák, 26. Pietroniro (Starosta, Baláž), 34. Giľák (Baláž, Hudec). Rozhodovali: Hronský, J. Konc ml. - Tichý, D. Konc ml., vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1396 divákov.



Mikuláš: Krasikov - Wardley, Nátny, Miller, Mezovský, Fekiač, Jendroľ, Lalík - Vojtech, Uhrík, Sukeľ - Réway, Quince, Avcin - Berry, Egle, Valigura - Žilka, Klíma, Tkáč - Nespala



Trenčín: Lacouveé - Pietroniro, Starosta, Kupec, Bokroš, M. Hudec, Nemčík, Hlaváč - Giľák, Baláž, D. Hudec - Charbonneau, Conway, Immo - Feranec, Mikúš, Krajčovič - Petráš, Vaňo, Sloboda



Liptovský Mikuláš 31. októbra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín vyhrali v utorkovom zápase 15. kola Tipos extraligy na ľade HK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 a po sérii prehier si pripísali druhé víťazstvo za sebou. Na konte majú 16 bodov a patrí im predposledná 11. priečka. Na posledné Humenné majú náskok sedem bodov. Mikuláš prvýkrát v sezóne nezískal na domácom ľade ani jeden bod a s 23 mu patrí šieste miesto.Hostia sa ujali vedenia v 18. minúte zásluhou Mateja Giľáka, pre ktorého to bol prvý gól za Trenčín. V druhom dejstve viedol Trenčín 2:0 i 3:1, no v záverečnej minúte ešte znížil Martin Réway a pred tretím dejstvom tak bol rozdiel len jeden gól. Hostia si ho nakoniec udržali až do konca a pripísali si dôležitý triumf.