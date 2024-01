Hokejisti HC 19 Humenné zvíťazili na ľade HK 32 Liptovský Mikuláš 4:3

Tipos extraliga - 37. kolo:



HK 32 Liptovský Mikuláš - HC 19 Humenné 3:4 (1:2, 0:0, 2:2)



Góly: 13. Egle (Quince, Lahtinen), 54. Berry (Vasiljev, Žilka), 60. Quince (Berry, Avcin) - 5. Vaško (Pereskokov, Sergijenko), 17. Lapšanský (Kuru, Foss), 50. Paršin (Pereskokov), 57. Foss (Borov). Rozhodovali: J. Konc ml., Klejna - Valo, Stanzel, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 913 divákov.



Liptovský Mikuláš: Krasikov - Lalík, Mezovský, Vasiljev, Žilka, Fekiač, Jendroľ, Nátny - Berry, Quince, Avcin - Lahtinen, Egle, A. Nauš - Tkáč, Kriška, Vojtech - Nespala, Vankúš, T. Nauš - Valigura



Humenné: Galimov - Meliško, Sredl, Sergijenko, Ťavoda, Novický, Novota - Handlovský, Kuru, Lapšanský - Šoltés, Foss, Borov - Vaško, Pereskokov, Paršin - Thomka, Krajňák, Horvát





Liptovský Mikuláš 19. januára (TASR) - Hokejisti HC 19 Humenné zvíťazili v piatkovom stretnutí 37. kola Tipos extraligy na ľade HK 32 Liptovský Mikuláš 4:3. Nadviazali tým na domáci triumf nad Nitrou (4:1) a prvýkrát v sezóne dosiahli dve trojbodové víťazstvá za sebou. Naďalej sú na poslednom 12. mieste tabuľky so šesťbodovou stratou na Nové Zámky. Pre Humenné to bolo zároveň iba tretie víťazstvo na klziskách súperov.Hostia sa ujali vedenia gólom Vaška v 5. minúte a odvtedy Liptáci iba doťahovali náskok súpera. Na 1:1 vyrovnal v presilovke Egle, no v početných výhodách skórovali aj hostia, ktorí zásluhou Lapšanského a Paršina odskočili na 3:1. Berry síce dokázal v 54. minúte znížiť, no o troch bodoch Humenného definitívne rozhodol gól Fossa z 57. minúty, pre ktorého to bol prvý presný zásah v extralige. Liptáci ešte v závere dokázali znížiť zásluhou Quincea, no vyrovnať sa im už nepodarilo.