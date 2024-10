Liptovský Mikuláš porazil Zvolen 4:3

Tipos extraliga - 14. kolo:



HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)



Góly: 7. Šandor (Nespala, Vankúš), 21. Quince (Ranford, Foote), 40. Quince (Gerlach, Hraško) 52. Ranford (Quince, Mezovský) – 17. Hecl (Viedenský), 28. Macek (Sheeny), 48. Mišiak (Hecl). Rozhodcovia: Baluška, Štefik - Bogdaň, Pribula, vylúčenia: 2:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 811 divákov.



L. Mikuláš: Surák – Lalík, Foote, Hraško, Ullman, Mezovský, Jendroľ, Štrbáň, Vojtech – Ranford, Quince, Gerlach – Avcin, Sukeľ, Réway – Chmielewski, Uhrík, Žitný – Šandor, Vankúš, Nespala



Zvolen: Kantor – Halbert, Bindulis, Oligny, Sládok, Robertson, Hudec, Stránsky – Mišiak, Olson, Hecl – Macek, Sheeny, Bondra – Marcinek, Viedenský, Zuzin – Lunter, Jendek, Gron

Liptovský Mikuláš 25. októbra (TASR) - Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v piatkovom zápase 14. kola Tipos extraligy nad HKM Zvolen 4:3. Liptáci sa vďaka trojbodovému zisku odlepili z dna tabuľky, na ktorom boli spoločne s Duklou Trenčín a Novými Zámkami. Zvolenčania zostali na ôsmej priečke so 17 bodmi.Hostia v zápase od úvodu doťahovali a darilo sa im to až do stavu 3:3. Rozhodujúci gól strelil v 52. minúte kanadský útočník Brendan Ranford, ktorý zaznamenal aj jednu asistenciu a bilanciu 1+1 si pripísal v uplynulých troch dueloch.