Michalovce nestačili na Poprad

HK Dukla Ingema Michalovce – HK Poprad 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)



Góly: 4. Takáč (Galamboš, Bartánus), 29. McCormack (Mašlonka, Galamboš), 53. Hickmott (McCormack, Ventelä) – 1. Haščák (Drgoň), 29. Livingston (Matúš Paločko, Zagrapan), 32. Preisinger (Skokan, Haščák), 43. Haščák (Drgoň, Svitana), 60. Haščák (Vošvrda).

Rozhodovali: Müllner, P. Šefčík – J. Šefčík, L. Beniač

Vylúčení: 8:6 na 2 min.

Presilovky: 1:2

Oslabenia: 0:0

bez divákov.

Zmeny: 60. Škorvánek namiesto Tomeka (Mich.)



HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek (60. Škorvánek) – McCormack, Ventelä, Southorn, Mihálik, Zeleňák, Louis, Ťavoda, Bdžoch – Hickmott, Lalancette, Regenda – Takáč, Galamboš, Bartánus – Mašlonka, Češík, Török – Chalupa, Farkaš, Ragan



HK Poprad: Vošvrda – Drgoň, Hudec, D. Brejčák, Dalhuisen, Ulrych, Erving, Hájnik, Kramár – Svitana, Skokan, Haščák – Vandas, Preisinger, Handlovský – Matúš Paločko, Zagrapan, Livingston – Mešár, Bjalončík, Matej Paločko

Michalovce 6. novembra (TASR) – Hokejisti HK Poprad zvíťazili v dohrávanom zápase 4. kola Tipos extraligy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 5:3. Tromi gólmi sa na víťazstve kamzíkov podieľal útočník Marcel Haščák.Michalovčania chceli Popradu vrátiť nedávnu prehru z prvého semifinálového zápasu Tipsport Kaufand Cupu, ale začali zle. Haščák už po 32 sekundách prestrelil domáceho brankára Tomeka – 0:1. V 4. minúte mohol vyrovnať Hickmott, ale Vošvrdu v úniku neprekonal. Krátko na to však uspel Takáč – 1:1. V zaujímavej prvej tretine už gól nepadol a nič na tom nezmenili ani viaceré vylúčenia či šance Svitanu a Skokana.V úvode druhej časti domáci zvýšili aktivitu, nastrelili aj konštrukciu popradskej bránky a vyrovnania sa dočkali v 28. minúte. McCormack prudkou strelou prekvapil Vošvrdu – 2:1. Tento stav však vydržal iba 23 sekúnd a po premiérovom góle Popradčana Livingstona v slovenskej extralige bolo 2:2. V 33. minúte hrali hostia presilovku a Preisinger potvrdil silu kamzíkov v tejto disciplíne – 2:3.Michalovčania chceli vyrovnať, ale vietor z plachiet im vzal v 43. minúte Haščák. Popradský strelec využil ďalšiu presilovku, zvýšil na 2:4 a hostia boli na koni. Sústredili sa na aktívnu defenzívu, ale v 53. minúte Hickmott vrátil domácich do hry – 3:4. V dramatickom závere tretej tretiny sa domáci pokúsili o hru so šiestimi hráčmi, no tú využil Haščák na dokonanie hetriku – 3:5.