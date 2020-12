Hokejisti HK Nitra triumfovali na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 4:2

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)



Góly: 25. Chalupa (Galamboš, Mihálik), 37. Galamboš (Chalupa) - 10. Šťastný (Lantoši), 40. Kollár (Švarný, Lantoši), 41. Tvrdoň (Hrnka, Slovák), 60. Slovák (Tvrdoň). Rozhodovali: Štefik, Kalina - Janiga, Bogdaň, vylúčení: 4:7 na 2 min., navyše Louis (Mich.) 10 min. OT za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek - Mihálik, Southorn, Ventelä, McCormack, Louis, Zekucia, Ťavoda - Hickmott, Lalancette, Takáč - Regenda, Suja, Erkinjuntti - Šoltés, Mlynarovič, Bartánus - Török, Češík, Chalupa - Galamboš



HK Nitra: Cowley - Cardwell, Mezei, Bodák, Švarný, Zech, Vitáloš, Knižka, Pupák - Hrnka, Slovák, Tvrdoň - Lantoši, Šťastný, Kollár - Žitný, Šiška, A. Sýkora - Minárik, Čaládi, Gubo



Na snímke zľava hráč HK Dukla Ingema Michalovce Samuel Takáč a hráč HK Nitra Adam Sýkora v zápase 22.kola hokejovej Tipos Extraligy HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra 13. decembra 2020 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Michalovce 13. decembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 4:2 v zápase 22. kola Tipos extraligy. Hostia si víťazstvom upevnili priebežnú 2. priečku, Michalovce sú naďalej na 8. mieste.Prvá tretina priniesla vyrovnaný hokej a spokojnejší boli po nej hostia. Tí sa v 9. minúte dostali k prvej presilovke, v ktorej Šťastný zužitkoval prihrávku Lantošiho - 1:0. Tímy si dávali pozor na defenzívu a v ďalších minútach prvej tretiny nemali brankári veľa práce.Michalovčania vstúpili do druhej časti aktívne, výrazne pridali v ofenzíve a boli aj odmenení. V 24. minúte Török neuspel v sľubnej príležitosti, no krátko na to Chalupa zblízka prekonal Cowleyho - 1:1. V polovici druhej časti mali domáci dve presilovky, v ktorých síce neuspeli, no po nich sa predsa len dočkali gólu. V 37. minúte Galamboš v neprehľadnej situácii dostal puk za brankára Nitry - 2:1. Krátko na to mohli Michalovčania zvýšiť svoj náskok, avšak nevyužili presilovku a po nej pykali. V 40. minúte Kollár pohotovou strelou vyrovnal na 2:2.Z tretej tretiny uplynulo 32 sekúnd, keď Tvrdoň prekvapil brankára domácich Tomeka a hostia opäť viedli - 3:2. V tretej časti pribudlo vylúčených, ale skóre sa počas trestov nezmenilo. Domáci v závere skúsili hru so šiestimi hráči, no v nej uzavrel skóre Slovák - 4:2.