TEL: Hráči HK Dukla Ingema Michalovce porazili HC Košice

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)



Góly: 27. McCormack, 37. Louis (Regenda, Šoltés), 60. Korhonen (Erkinjuntti, Louis) – 33. Chovan (Reway, Klhůfek). Rozhodovali: Fridrich, Goga - Beniač, Stanzel, vylúčení: 5:7 na 2 min, navyše: Mašlonka 10 min za nešportové správanie - Klhůfek 10 min za nešportové správanie, Růžička 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov



Michalovce: Tomek – Southorn, Mihálik, McCormack, Ťavoda, Ventelä, Louis, Zekucia, Češík – Korhonen, Lalancette, Erkinjuntti – Šoltés, Suja, Regenda – Török, Galamboš, Chalupa – Bartánus, Mlynarovič, Mašlonka



Košice: Riečický – Pavlin, Baránek, Nemčík, Růžička, Michalčin, Deyl, Nagy, Novota – Chovan, Mráz, Reway – Klhůfek, Vrábeľ, Belluš – Jokeľ, Slovák, Milý – Frič, Havrila, Krasničan

Michalovce 22. decembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zdolali v domácom zápase utorňajšieho 23. kola Tipos extraligy HC Košice 3:1.Prvé vážnejšie šance východniarskeho derby sa začali rodiť až po polovici úvodnej tretiny. Hosťujúci brankár Riečický si poradil s pokusom McCormacka, na opačnom konci Tomek vychytal Belluša. V 16. minúte Suja nedokázal bekhendom prekonať padajúceho Riečického.V druhom dejstve už padali aj góly. V 23. minúte Riečický ešte pokryl strelu Mihálika pri hre štyroch proti štyrom, no inkasoval o štyri minúty neskôr, keď využil presilovku McCormack. Ten istý hráč mohol v polovici zápasu pridať aj svoj druhý zásah, po jeho strele zazvonila žrď. Vzápätí neplatil vyrovnávajúci gól hostí, Réway dorazil puk do siete, ale hokejkou zahral nad úrovňou hornej žrde. Košičania vyrovnali v 33. minúte, Chovan v presilovke o dvoch hráčov potrestal, že domáci nedokázali odstrániť puk spred svojho bránkoviska. Michalovčania si prinavrátili vedenie o ďalšie štyri minúty, na prihrávku si nakorčuľoval Louis a prepálil Riečického - 2:1.V tretej tretine si hosťujúci Růžička vyšliapol na Regendu a po následnej potýčke Mašlonku s Klhůfkom udelili rozhodcovia tri vyššie tresty. Košičania si najväčšiu príležitosť na vyrovnanie vypracovali v 56. minúte, ale Réway z dorážky z uhla netrafil odkrytú bránku, po puku sa hokejkou vrhol aj Tomek. V závere hostia odvolali brankára, do odkrytej siete dopravil puk Korhonen a uzavrel skóre na 3:1.