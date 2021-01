Detva podľahla Michalovciam v 34. kole 0:4

HK Dukla Ingema Michalovce - HC 07 Detva 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)



Góly: 3. Erkinjuntti (McCormack, Kolusz), 33. Galamboš (Mašlonka, Kolusz), 56. Hickmott (Lalancette, McCormack), 60. Lalancette (tr. strieľ.) Rozhodovali: Žák, T. Orolin - Tvrdoň, Šoltés, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



zostavy:



HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek – Mihálik, Mudrák, Kolusz, McCormack, Ťavoda, Louis, Zekucia – Erkinjuntti, Lalancette, Korhonen – Šoltés, Suja, Takáč – Bartánus, Hickmott, Regenda – Mašlonka, Galamboš, Chalupa – Török



HC 07 Detva: Lietava – Lalík, Rymsha, D. Jendroľ, Gachulinec, Korím, F. Fekiač, Matej Bača, Turan – Cox, Čacho, Charbonneau – Sýkora, Valent, Downing – M. Ľupták, V. Fekiač, Ščurko – Žilka, T. Klíma, Askarov.

Michalovce 24. januára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v 34. kole nad HC 07 Detva 4:0. Brankár domácich Tomáš Tomek vychytal druhé čisté konto v sezóne. Michalovce v tabuľke preskočili svojho súpera a so 60 bodmi sú na 5. priečke. Detva má na 6. mieste 58 bodov.Domáci boli v prvej tretine aktívnejší a už v 3. minúte sa dočkali gólovej odmeny. McCormackovu strelu tečoval Erkinjuntti - 1:0. Michalovčanov gól upokojil a v prvej tretine aktívnou hrou držali súpera mimo nádejných gólových príležitostí. Detva sa v 17. minúte dostala k prvej presilovke, v ktorej bol aktívny najmä Rymsha, no Tomeka neprekonal.Hostia v druhej časti zvýšili aktivitu, blízko k vyrovnaniu bol v presilovke Downing, ale brankár domácich stihol včas zasiahnuť. V 33. minúte vyšiel domácim protiútok, v ktorom Mašlonkovu prihrávku zužitkoval Galamboš - 2:0. V ďalšom priebehu druhej časti pribudlo vylúčených, ale skóre sa nezmenilo.Hráči Detvy sa chceli v tretej tretine vrátiť do zápasu, no v ich hre chýbal moment prekvapenia. Michalovčania kontrolovali stretnutie, nedostávali sa pod tlak a viackrát nebezpečne ohrozili defenzívu súpera. Tá odolala šanciam Hickmotta, Kolusza či Korhonena, ale brankár Lietava inkasoval v 56. minúte tretí gól. Hickmott v presilovke tečoval Lalancetteho strelu - 3:0. Práve Lalancette dal definitívnu podobu výsledku, keď v 60. minúte uspel z trestného strieľania po faule Ščurka.