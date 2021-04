Hokejisti Trenčína podľahli Michalovciam v zápase Tipos extraligy 4:5

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Dukla Trenčín 5:4 (0:4, 4:0, 1:0)



Góly: 25. Erkinjuntti (Korhonen, Regenda), 27. Lalancette (McCormack, Šedivý), 32. Bartánus (Šedivý, Takáč), 36. Galamboš (Lalancette, Korhonen), 53. Bartánus (Šedivý, Takáč) - 8. Sádecký (Okuliar), 10. Sojčík (Okuliar, Ackered), 18. Sojčík (Okuliar, Paukovček), 20. Berisha (Valach). Rozhodovali: Müllner, Žák - Gegáň, Hercog, vylúčení: 6:10 na 2 min., navyše Švec (Trenč.) 10 min. OT za vrazenie na mantinel, presilovky: 4:2, oslabenia: 0:0, bez divákov. Zmeny: 21. Škorvánek (Mich.) namiesto Tomeka.



zostavy:



HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek - Mudrák, Mihálik, McCormack, Šedivý, Louis, Ťavoda - Korhonen, Lalancette, Erkinjuntti - Takáč, Suja, Hickmott - Regenda, Galamboš, Bartánus - Török, Lehtonen, Mašlonka - Lačný, Chalupa



HK Dukla Ingema Michalovce: Valent - Lemcke, Ackered, Bokroš, Starosta, Ilenčík, Jalasvaara, Rajnoha - Sádecký, Paukovček, Sojčík - Kukuča, Rehuš, Okuliar - Berisha, Švec, Kettunen - Krajč, Valach, Beták - Ferenyi

Na snímke vľavo hráč HK Dukla Ingema Michalovce Tomáš Török, vpravo hráč HK Dukla Trenčín Jozef Švec v prvom zápase štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy v hokeji HK Dukla Ingema Michalovce - HK Dukla Trenčín v Michalovciach 2.apríla 2021. Foto: TASR - Roman Hanc

Na snímke tréner HK Dukla Trenčín Ján Pardavý v prvom zápase štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy v hokeji HK Dukla Ingema Michalovce - HK Dukla Trenčín v Michalovciach 2.apríla 2021. Foto: TASR - Roman Hanc

Michalovce 2. apríla (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy nad HK Dukla Trenčín 5:4. Domáci v premiére vo vyraďovacích bojoch dokázali otočiť skóre z 0:4. Ich víťazný gól vsietil v 53. minúte Marek Bartánus. Druhý zápas série hranej na štyri víťazné zápasy je na programe v sobotu 3. apríla od 18.00 opäť na michalovskom ľade.Domáci chceli svoju premiérovú púť v play off začať úspešnou prvou tretinou, ale stal sa presný opak. Trenčania sa v nej prezentovali vysokou úspešnosťou streľby a najmä v presilovkách zaskočili Michalovčanov. V 8. minúte sa schyľovalo k presilovke Trenčína, ale počas signalizovaného trestu Sádecký dorazil Okuliarovu strelu - 0:1. V 10. minúte sa už hostia dostali k početnej výhode a tú už po 11 sekundách využil Sojčík, keď tečoval Starostovu strelu - 0:2. Domáci sa nevedeli dostať do tempa a nepomohla im ani presilovka v 15. minúte, v ktorej čelili protiútoku Krajča. Presilovka hostí v 18. minúte znamenala ďalší gól, keď na 0:3 upravil Sojčík. Krátko na to sa nemýlil pred bránkou osamotený Berisha a zvýšil na 0:4.Domáci zmenili do druhej tretiny nielen brankára, ale aj herný prejav. K stíhacej jazde im pomohla presilovka v 25. minúte, keď sa Erkinjuntti stal prvým michalovským strelcom v play off. Domácich to nabudilo a entuziazmus im pridal aj gól na 2:2 v 28. minúte, keď Lalancette tečoval strelu McCormacka. Trenčiansky tréner reagoval oddychovým časom, ale ani to nezastavilo stíhaciu jazdu domácich. Trenčanom nevrátil náskok v sľubnej šanci Starosta a od 32. minúty už bolo 3:4. Presilovkovú kombináciu zakončil pohotovou strelou Bartánus. Trenčania stratli istotu a v 36. minúte aj najtesnejší náskok. Pred Valentovou bránkou neustrážili Galamboša a bolo 4:4.Tretia tretina priniesla vyrovnaný hokej, v ktorom si tímy dávali väčší pozor na chyby. Bližšie ku gólu v nej boli domáci, ale Valent viackrát podržal svoj tím. V 53. minúte sa domáci dostali k ďalšej presilovke, v ktorej ich obrat dokonal Bartánus. V 58. mohol poistiť víťazstvo domácich Galamboš, ale v trestnom strieľaní neuspel. Hostia sa v závere snažili vystupňovať tlak, ale bez gólového efektu.