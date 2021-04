Michalovce zdolali Poprad, Valtonen: Boli sme trpezliví a vyplatilo sa

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Poprad 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Góly: 55. Takáč (Mudrák), 56. Erkinjuntti (Korhonen, Lalancette), 58. Šoltés (Suja, Ťavoda) - 24. Handlovský (Haščák, Seigo). Rozhodovali: Baluška, Novák - Synek, Kacej, vylúčení: 3:5 na 2 min., navyše Ťavoda (Mich.) a Preisinger (Pop.) 10 min. OT za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



/stav série: 1:0/



HK Dukla Ingema Michalovce: Škorvánek - Mudrák, Mihálik, McCormack, Ťavoda, Kolusz, Southorn, Šedivý - Korhonen, Lalancette, Erkinjuntti - Takáč, Suja, Šoltés - Regenda, Galamboš, Bartánus - Karaffa, Lehtonen, Mašlonka - Lačný



HK Poprad: Vošvrda - Brejčák, Drgoň, Dalhuisen, Višnevskij, Seigo, Ulrych, Hudec - Haščák, Skokan, Svitana - Vandas, Preisinger, Mashinter - Handlovský, Zagrapan, Livingston - Matúš Paločko, Matej Paločko, Mešár - Jevoš

hlasy (zdroj: RTVS):

Tomek Valtonen, tréner HK Dukla Ingema Michalovce: "Boli sme trpezliví a vyplatilo sa. Po celý zápas sme tvrdo pracovali. Toľkokrát sme hrali s Popradom, že sa priam dokonale poznáme. Dnes sme mali aj viac šťastia než súper."



Peter Mikula, tréner HK Poprad: "Zbytočný gól na 1:1 v čase, keď sme mali zápas pod kontrolou. Predtým sme nedali niekoľko vyložených šancí, tie však mali aj domáci. Asi nás 6 minút pred koncom opustilo šťastie. Výhra domácich je asi zaslúžená. Gól Takáča sa ukazoval ako lacnejší, ale uvidíme, pozrieme si video. Myslím si, že nebude problém motivovať našich hráčov do ďalšieho zápasu."

Michalovce 15. apríla (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili vo štvrtkovom 1. semifinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy nad HK Poprad 3:1. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0. Druhý zápas na programe v piatok 16. apríla od 18.00 opäť v Michalovciach.Prvá tretina priniesla vyrovnaný hokej, tímy si v nej dávali pozor na defenzívu. Skóre mohol otvoriť Livingston v 5. minúte, ale Škorvánek zmaril jeho šancu. Gól nepriniesla ani príležitosť domáceho Mašlonku, ktorý trafil ľavú žŕdku popradskej bránky.Rušno bolo v úvode druhej časti. Hostia si počas presilovky nepostrážili Suju, ktorý však v úniku neprekonal Vošvrdu. Popradčania síce presilovku nevyužili, no krátko po nej Handlovský tečoval puk za Škorváneka - 0:1. V 29. minúte michalovský brankár podržal svoj tím pri šanci Haščáka. Najväčšiu šancu domácich v druhej tretine mal Regenda, no ani on neprekonal Vošvrdu.V tretej časti mali herne a napokon aj gólovo navrch domáci. Lalancette a Erkinjuntti v sľubných šanciach však Vošvrdu neprekonali. Domácich držal v hre o víťazstvo aj brankár Škorvánek, ktorý zmaril niekoľko šancí hostí z protiútokov. V 55. minúte Takáč vyťažil zo zakrytého výhľadu popradského brankára a vyrovnal na 1:1. Už o necelú minútu domáci viedli, keď Erkinjuntti stihol v prečíslení poslať puk do Vošvrdovej bránky ešte predtým, než ju brankár posunul - 2:1. Krátko na to mal sľubnú šancu na vyrovnanie Haščák, no Škorvánek mu zmaril radosť. V 58. minúte sa hostia dopustili viacerých chýb v obrannom pásme a do rozhodenej obrany zakončil Šoltés - 3:1. Poprad skúsil hru so šiestimi hráčmi, no vyrovnať sa nepodarilo ani Livingstonovi. Záver ešte spestrila pästná výmena Ťavodu s Preisingerom.