TIPOS EXTRALIGA: Poprad vyhral v semifinále po predĺžení

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Poprad 2:3 pp (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)



Góly: 11. Lalancette (Kolusz, Mudrák), 52. Erkinuntti (Mudrák, Lalancette) - 30. Skokan (Svitana, Drgoň), 36. Skokan (Svitana, Haščák), 62. Livingston (Tavi, Hudec). Rozhodovali: D. Konc st., Novák - D. Konc ml., Kacej, vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



Stav série: 2:3



HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek - Southorn, Mihálik, Mudrák, Kolusz, McCormack, Ťavoda, Šedivý - Korhonen, Galamboš, Erkinjuntti - Takáč, Lalancette, Lehtonen - Regenda, Suja, Bartánus - Török, Karaffa, Šoltés - Lačný



HK Poprad: Vošvrda - Brejčák, Drgoň, Dalhuisen, Seigo, Hudec, Ulrych, Kramár - Haščák, Skokan, Svitana - Vandas, Preisinger, Handlovský - Tavi, Zagrapan, Livingston - Mashinter, Matej Paločko, Mešár - Jevoš

Michalovce 22. apríla (TASR) – Hokejisti HK Poprad zvíťazili v piatom semifinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 3:2 po predĺžení. O víťazstve kamzíkov rozhodol v 62. minúte James Livingston. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 3:2.Šiesty duel je na programe v sobotu 24. apríla od 17.00 h v Poprade. Víťaz série sa vo finále stretne s HKM Zvolen, ktorý vyhral nad HC Slovan Bratislava 4:1 na zápasy.V prvej tretine boli ofenzívne aktívnejší hráči Popradu, ale lepšiu streleckú efektivitu ukázali domáci. Tí neinkasovali pri sľubných šanciach Zagrapana a Svitanu a do vedenia išli v 11. minúte. Kolusz vysunul v strednom pásme Lalancettea, ktorý po krátkom úniku prekonal Vošvrdu - 1:0.V 24. minúte nezvýšil náskok domácich Korhonen, brankár Popradu Vošvrda si krátko na to poradil aj so šancami Takáča. Hostia sa v 29. minúte dostali k presilovke, v ktorej zovreli súpera, ale šance Haščáka či Drgoňa ešte neznamenali vyrovnanie skóre. Keď však hostia dostali po faule Mihálika početnú výhodu o dvoch hráčov, Skokan zužitkoval prihrávku Svitanu - 1:1. Hostí gól nabudil, získali väčšiu sebaistotu a v 36. minúte už viedli, keď opäť Skokan prestrelil Tomeka - 1:2.Úvod tretej časti priniesol presilovky pre oba tímy, no bez zmeny skóre. Hráči Michaloviec sa v nej snažili o vyrovnanie, výrazne pridali na aktivite a dočkali sa aj gólovej odmeny. V 50. minúte ešte v sľubnej šanci nevyrovnal Regenda, ale o dve minúty Erkinjuntti prestrelil Vošvrdu - 2:2. V závere tretej tretiny mali viac z hry domáci, niekoľko šancí však mal aj Poprad, no skóre sa už v riadnom hracom čase nezmenilo.Predĺženie trvalo iba necelé dve minúty. Po strele Taviho sa k odrazenému puku dostal Livingston a zblízka prekonal Tomeka - 2:3.