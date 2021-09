TEL: Michalovce zdolali hokejistov Nových Zámkov tesne 4:3

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Nové Zámky 4:3 (0:0, 1:3, 3:0)



Góly: 30. Kukuča (Tibenský), 48. Regenda (Valtola, Žitný), 53. Valtola (Mráz, Pavlin), 55. Macejko (Bokroš) - 22. Šiška (Bull), 35. Kurbatov, 40. Šiška (Varga, Števuliak). Rozhodovali: Müllner, Novák - Hercog, Jedlička, vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0.



Zostavy:



HK Dukla Ingema Michalovce: Kaarlehto - Bokroš, Macejko, Pavlin, Valtola, Mudrák, Ťavoda, Stripai - Keränen, Suja, Erkinjuntti - Fourier, Cameranesi, Regenda - Žitný, Galamboš, Mráz - Kukuča, Tibenský, Hajnik - Chalupa



HC Nové Zámky: Engstrand - Hatala, Holenda, Ligas, Bull, Reini, Šeliga - Mišiak, Jackson, Farley - Števuliak, Šiška, Klempa - Varga, Barto, Hrabčák - Tóth, Ferenyi, Ondrušek

Na snímke diváci počas zápasu 1. kola Tipos extraligy HK Dukla Ingema Michalovce - HC Nové Zámky 24. septembra 2021 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Na snímke zľava brankár HK Dukla Ingema Michalovce Karolus Kaarlehto a jeho spoluhráč Tomáš Bokroš a vpravo hráč HC Nové Zámky Matúš Holenda počas zápasu 1. kola Tipos extraligy HK Dukla Ingema Michalovce - HC Nové Zámky 24. septembra 2021 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Michalovce 24. septembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v 1. kole Tipos extraligy nad HC Nové Zámky 4:3. O svojom triumfe rozhodli v 3. tretine, pred ktorou prehrávali 1:3, no tromi gólmi otočili skóre vo svoj prospech. Víťazný gól dosiahol v 55. minúte obranca Miroslav Macejko.Úvod zápasu priniesol obojstrannú nervozitu, z ktorej pramenilo viacero menších trestov. Od 9. minúty mali Novozámčania takmer dvojminútovú presilovku o dvoch hráčov, ale obrana Michaloviec si poradila aj vďaka pohotovému brankárovi Kaarlehtovi, ktorý zmaril aj sľubné šance Vargu a mladíka Mišiaka. Ofenzívnym akciám oboch tímov chýbala finálna prihrávka, no góly začali padať po bezgólovej prvej tretine. V 22. minúte presne namieril novozámocký útočník Šiška, keď brankár Kaarlehto nestihol zareagovať na jeho strelu bez prípravy - 0:1. Náskok hostí mohol krátko na to zvýšiť Mišiak, ale chybu Ťavodu nepotrestal. V 27. minúte sa domáci dostali do tlaku v presilovke, z ktorého síce vyrovnávajúci gól nevyťažili, no už pri vyrovnanom počte hráčov sa dočkali. V 30. minúte im vyšiel únik, v ktorom Tibenského prihrávku zužitkoval Kukuča - 1:1. Rovnaká dvojica sa dostala do protiútoku aj v následnom oslabení, no tentoraz už brankár Engstrand neinkasoval. Naopak, jeho spoluhráči získali tesný náskok späť v 35. minúte, keď Kaarlehta prekonal Kurbatov - 1:2. Vydarenú druhú tretinu hostí podčiarkol gól Šišku, ktorý v presilovke v 40. minúte zvýšil na 1:3.Domáci oživili nádej na zvrat v zápase v presilovke v 48. minúte, v ktorej sa pred brankárom Engstrandom ideálne zorientoval Regenda - 2:3. Michalovčania boli pri chuti, v tretej tretine vsadili na ofenzívnu hru a tá sa im vyplatila. Strela obrancu Valtolu v 53. minúte priniesla vyrovnanie - 3:3. Tlak domácich pokračoval, Engstrand si následne poradil s viacerými streleckým pokusmi súpera, ale na strelu Macejka z 55. minúte nedosiahol - 4:3. Hostia sa v závere pokúšali o vyrovnanie, ale Farley v sľubnej pozícii nedostal puk do bránky.