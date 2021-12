Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce prehrali s HKM Zvolen 0:2

HK Dukla Ingema Michalovce - HKM Zvolen 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)



Góly: 15. Stupka (Hraško), 35. Mikúš (Török, Kubka). Rozhodovali: Hronský, T. Orolin - Stanzel, Šoltés, vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Michalovce: Williams - Bokroš, Macejko, Mudrák, Bača, Pavlin, Stripai, Hajnik, Gajdoš - Žitný, Cameranesi, Keränen - Regenda, Suja, Erkinjuntti - Galamboš, Buc, Kukuča - Mašlonka, Lačný, Chalupa



Zvolen: Rahm - Meliško, Kotvan, Roy, Hraško, Kubka, Andersons, Barcík - Petráš, Viedenský, Zuzin - Saracino, Krieger, Leskinen - Török, Mikúš, Stupka - Chlepčok, Marcinek, Csányi - Gubančok

Michalovce 12. decembra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v 26. kole na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 2:0. O góly sa postarali Václav Stupka a Juraj Mikúš, brankár Robin Rahm si pripísal 2. čisté konto v sezóne. Pre Michalovce to bola piata prehra po sebe.Hráči Michaloviec nastúpili do zápasu s cieľom ukončiť 4-zápasovú sériu prehier a do vedenia mohli ísť už v 2. minúte. Kukuča však nezužitkoval prihrávku Galamboša a domáci neprekonali brankára Rahma ani v presilovke v 11. minúte. Skóre zápasu otvorili hostia v 15. minúte po tom, čo Stupka tečoval Hraškovu strelu - 1:0. V závere prvej časti mohol náskok hostí zvýšiť Leskinen, ale zblízka neprekonal Williamsa.V 26. minúte mali hostia presilovku, no blízko k vyrovnaniu boli Michalovce. Cameranesi však neprekonal Williamsa po samostatnom úniku a na opačnej strane neuspel ani Stupka. Brankár Rahm podržal Zvolen aj v 33. minúte pri šanci Buca a následne jeho spoluhráči zvýšili náskok. Török ešte z úniku neprekonal Williamsa, no z dorážky sa to podarilo Mikúšovi - 0:2.V tretej tretine mohli Mikúš aj Leskinen pridať tretí gól Zvolena, ale sľubné príležitosti nepremenili. Obrana hostí bola priveľká prekážka pre Michalovčanov, ktorí sa v závere dostali aj k hre bez brankára. Ani v nej však nenašli recept na Rahma a druhýkrát v sezóne odohrali zápas bez streleného gólu.