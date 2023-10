Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce podľahli HK Nitra 2:4

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)



Góly: 32. Pearson (Daugavinš, Acolatse), 36. Kabáč - 30. Okoličány (Bajtek), 44. Harper (Buček, Gates), 57. Cotton (Slovák, Gill), 60. Gates (Gajdoš, Jackson). Rozhodovali: Žák, Snášel - Stanzel, Jedlička, vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.



Michalovce: Škorvánek - Acolatse, Pišoja, Macejko, Bindulis, Michalčin, Mihálik, Jasečko - Daugavinš, Pearson, Santos - Bajlončík, Suja, Valach - Varga, Solenský, Paločko - Vašaš, Buc, Vašaš - Fedor



Nitra: Košarišťan - Cotton, Mezei, Valent, Gajdoš, Vitáloš, Bača, Fatul - Harper, Gill, Buček - Slovák, Gates, Jackson - Bubela, Hrnka, Čederle - Lacka, Pobežal, Okoličány - Bajtek



Michalovce 31. októbra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce podľahli v utorňajšom zápase 15. kola Tipos extraligy na svojom ľade HK Nitra 2:4 a pripísali si tretiu prehru za sebou.V Michalovciach čakali diváci na góly až do polovice zápasu a prvý domácich priaznivcov veľmi nepotešil, keďže ho dal v 30. minúte hosťujúci Dávid Okoličány. Nitre však vydržala radosť len dve minúty, keďže v presilovke vyrovnal Chase Pearson a krátko po ňom poslal Duklu do vedenia Michal Kabáč. "Corgoni" však využili početnú výhodu v 45. minúte zásluhou Stephena Harpera a necelé štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času rozhodol o ich triumfe Alex Cotton. V záverečnej minúte uzavrel skóre do prázdnej bránky Brent Gates.