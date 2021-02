Hokejisti HK Michalovce zvíťazili nad HK Trenčín 2:1 po nájazdoch

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Dukla Trenčín 2:1 pp a sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 18. Suja (McCormack), rozh. sn Korhonen - 52. Lemcke (Ackered, Berisha). Rozhodovali: Snášel, Müllner - Stanzel, Junek, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek - Mudrák, Mihálik, McCormack, Kolusz, Louis, Ťavoda, Stripai - Korhonen, Lalancette, Erkinjuntti - Mašlonka, Suja, Šoltés - Regenda, Hickmott, Bartánus - Török, Galamboš, Chalupa - Ragan



HK Dukla Trenčín: Karjalainen - Lemcke, Ackerede, E. Švec, Starosta, Rajnoha, Urban - Okuliar, Paukovček, Hecl - Kettunen, Rehuš, Berisha - Kukuča, Reddick, Valach - Krajč, J. Švec, Sojčík - Chromiak, Párička

Na snímke vľavo hráč HK Dukla Ingema Michalovce Marek Bartánus, vpravo hráč HK Dukla Trenčín Carl Ackered v zápase 38. kola Tipos Extraligy HK Dukla Ingema Michalovce - HK Dukla Trenčín 7. februára 2021 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Na snímke hore tréner Michaloviec Tomasz Valtonen na striedačke v zápase 38. kola Tipos Extraligy HK Dukla Ingema Michalovce - HK Dukla Trenčín 7. februára 2021 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Michalovce 7. februára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v 38. kole Tipos extraligy nad HK Dukla Trenčín 2:1 po samostatných nájazdoch. V nich rozhodol o víťazstve domácich fínsky útočník Ville Korhonen.Prvá tretina priniesla hernú prevahu domácich, no tí ju dlho nevedeli gólovo zúročiť. V 7. minúte sa hostia dostali do tlaku v presilovke, blízko ku gólu bol Okuliar, ale neprekonal brankára Tomeka. Ani šanca Mihálika v 13. minúte ešte nezmenila skóre, ale o päť minút sa už domáci radovali. Sujovu prihrávku nešťastne tečoval obranca hostí Urban a Karjalainen kapituloval - 1:0.Domáci si do druhej časti preniesli presilovku o dvoch hráčov, ale nedokázali ju využiť. Trenčania hrozili najmä v presilovkách, v 26. minúte nebezpečne strieľali Hecl, Ackered i Rehuš, ale Tomek si poradil. Brankár domácich neinkasovali ani počas 90-sekundového oslabenia o dvoch hráčov, v ktorej bol najbližšie ku gólu Hecl, no jeho pokus zastavila horná žŕdka.Domáci bránili najtesnejší náskok aktívnou ofenzívou a v tretej tretine často zamestnávali brankára Karjalainena. Hrozili však aj hostia a v 52. minúte sa ujala strela obrancu Lemckeho, ktorý presne namieril od modrej čiary - 1:1.V predĺžení mohol rozhodnúť Okuliar, ale sám pred Tomekom neuspel. Ackered namieril do žŕdky michalovskej bránky a hostia nevyužili ani presilovku pri vylúčení Šoltésa.V samostatných nájazdoch skórovali Valach, Bartánus, Korhonen a Regenda, víťazný gól si pripísal Korhonen.