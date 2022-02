Trenčianska Dukla zvíťazila nad Prešovom až na štvrtý pokus

HK Dukla Trenčín - HC GROTTO Prešov 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Góly: 20. Valach (Berisha), 56. Duda (Chovan, Minárik) - 42. Welychka. Rozhodovali: Jobbágy, Snášel - Durmis, Tvrdoň, vylúčení: 2:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 750 divákov.



Trenčín: Bowns - Chovan, Kudla, Martiška, Starosta, Lemcke, Nemčík, Urban - Berisha, Mahbod, Duda - Minárik, Sojčík, Bezúch - Krajč, Valach, Honzek - Hudec, Rehuš, Švec - Krajčovič

Prešov: Bespalov - F. Fekiač, Rajnoha, Turan, Glazkov, Růžička, Jendroľ, Bakala - Sýkora, Vas, Lialka - Charbonneau, Čacho, Welychka - Žilka, V. Fekiač, Šimun - A. Nauš, Zagrapan, Lalík

Trenčín 15. februára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zdolali HC GROTTO Prešov 2:1 v 38. kole Tipos extraligy. Vo štvrtom vzájomnom zápase v prebiehajúcej sezóne 2021/2022 išlo o prvé víťazstvo "vojakov." Víťazným gólom v 56. minúte sa na ňom podieľal 43-ročný český útočník Radek Duda, pre ktorého to bol debut v najvyššej slovenskej súťaži.Trenčania nastúpili už aj s najnovšou akvizíciou 43-ročným českým útočníkom Radkom Dudom. Zo kádra Prešova sa vrátil jeho krajan obranca David Růžička. Úvod zápasu priniesol menšie tresty na oboch stranách, ale bezgólové skóre sa nezmenilo. V prvej tretine mali viac gólových príležitostí Trenčania, blízko ku gólu bol v 9. minúte Duda, ale brankár Bespalov podržal Prešovčanov. Gólom sa neskončili ani šanca Žilku v oslabení či prečíslenie Dukly so zakončením Mahboda.Druhá tretina sa začala únikom Dudu, ale Bespalov mu opäť zmaril radosť. Prešovčania hrozili najmä z brejkov, väčšiu ofenzívnu aktivitu predvádzali v druhej tretine domáci, no brankári boli pozorní. Skóre sa zmenilo až 12 sekúnd pred druhou prestávkou. Nekrytý Valach sa ocitol pred Bespalovom a otvoril skóre - 1:0.Prešovčania mali ideálny vstup do tretej tretiny, keď ich protiútok zakončil Welychka a vyrovnal na 1:1. V 47. minúte trafil Mahbod do žŕdky, dorážkou neuspel Berisha a prešovský brankár si onedlho poradil aj s tečom strelecky aktívneho Dudu. Ten napokon okorenil svoju premiéru v najvyššej súťaži víťazným gólom. V presilovke tečoval strelu Chovana a Bespalov bol bezmocný - 2:1. Hostia sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, ale skóre sa už nezmenilo.