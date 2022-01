Trenčania prerušili šnúru víťazstiev prehrou s HC Košice

HK Dukla Trenčín - HC Košice 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)



Góly: 16. Berisha (Tybor, Mahbod), 36. Valach (Honzek), 60. Tybor (Berisha, Valach) - 32. Pereskokov (Mrázik, Paršin), 38. Saucerman (Paršin, Slovák), 52. Saucerman (Mrázik, Slovák), 52. Chovan (Klhůfek, McPherson). Rozhodovali: Fridrich, Snášel – M. Orolín, Stanzel, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 925 divákov.



Trenčín: Valent - Lemcke, Kudla, E. Švec, Crinon, Starosta, Nemčík, Martiška, Krajčovič – Berisha, Mahbod, Tybor – Hudec, Valach, Honzek - Minárik, Paukovček, Bezúch - Krajč, J. Švec, Rehuš



Košice: Košarišťan - Snuggerud, Saucerman, Cibák, Romančík, Novota, Deyl, Jacko - McPherson, Chovan, Klhůfek - Paršin, Slovák, Pereskokov - Rogoň, Mrázik, Bartánus - Milý, Linet, Lapšanský

Trenčín 18. januára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín podľahli doma v utorňajšom zápase 31. kola Tipos extraligy HC Košice 3:4. Trenčania nebodovali po troch úspešných dueloch.Košičania sa potrebovali rehabilitovať za nedeľnú prehru s predposlednými Novými Zámkami, no v prvej tretine sa im to nedarilo. Dukla kvalitne bránila a napádala súpera v jeho obrannom pásme. Pri jednej z takýchto situácii získal puk Tybor, prihral Berishovi a Trenčania v 16. minúte viedli 1:0. Východniarov dostali na koňa presilovky, v zápase v nich dokázali dvakrát vyrovnať. Najprv Pereskokov premenil výhodu piatich proti trom v 32. minúte a o šesť minút neskôr Saucerman skóroval na 2:2. Aj víťazný gól vsietili Košičania v početnej výhode, v 52. minúte druhýkrát v stretnutí rozvlnil sieť Saucerman. Navyše už o 32 sekúnd brankár Dukly Valent vyrazil puk iba na Chovana a ten zvýšil na 4:2. "Vojaci" ešte zabojovali a v power play 31 sekúnd pred koncom znížili zásluhou Tybora na 3:4, no na viac im už neostal čas.