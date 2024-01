Hokejisti HC Košice zvíťazili na ľade HK Dukla Trenčín 4:1

Tipos extraliga - 39. kolo:



HK Dukla Trenčín - HC Košice 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)



Góly: 4. Sojčík (Pietroniro, Kielb) - 26. Breton (Jääskeläinen, Pollock), 27. Fejes (Slovák, Šimun), 42. Fejes (Slovák, Bartoš), 46. Berger (Breton, Chovan). Rozhodovali: Kalina, Výleta - Valo, Vyšný, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2315 divákov



Trenčín: LaCouvee - Pietroniro, Kielb, Starosta, Petrovický, M. Hudec, Hlaváč, Kupec - Immo, Baláž, Ahl - Charbonneau, Conway, D. Hudec - Sloboda, Sojčík, Petráš - Škvarek, Mikúš, Krajčovič - A. Bartovič



Košice: Janus - Olsson, Breton, Ferenc, Zech, A. Bartoš, Šedivý, Dravecký - Jääskeläinen, Pollock, Fejes - Lunter, Berger, Chovan - Rogoň, Slovák, Šimun - Bačo, Havrila, Jokeľ



Trenčín 26. januára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 39. kola Tipos extraligy na ľade HK Dukla Trenčín 4:1. Bolo to pre nich piate víťazstvo v rade na klziskách súperov, Trenčania doma neuspeli ani vo štvrtom januárovom zápase. Košičania si triumfom upevnili priebežné tretie miesto, Trenčín je naďalej na deviatej priečke. V drese domácich absolvoval extraligový debut 16-ročný útočník Adrien Bartovič.Trenčania skórovali ako prví, keď Sojčík prekonal Janusa. Napokon to však bol ich jediný gólový moment v zápase, hoci si v ňom vypracovali viac než 30 striel. Hostí posadila na koňa presilovka o dvoch hráčov v úvode druhej časti. V nej najskôr vyrovnal Breton, ktorý 12. gólom v sezóne potvrdil postavenie najlepšieho ligového strelca spomedzi obrancov. Krátko na to na neho nadviazal Fejes, ktorý využil zakrytý výhľad brankára LaCouveeho. Presilovku o dvoch hráčov mali v druhej časti aj Trenčania, ale nedokázali v nej skórovať. Naopak, Fejes v úvode druhej časti strelil dôležitý tretí góla v ich drese sa desiatykrát v sezóne gólovo presadil aj Berger - 1:4.