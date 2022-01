Dukla Trenčín zdolala Nové Zámky, Nitra rozdrvila Spišiakov

HK Dukla Trenčín - HC Nové Zámky 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)



Góly: 7. Starosta (Sojčík, Bezúch), 32. Švec (Rehuš, Hudec), 60. Mahbod (Starosta, Bezúch) - 15. Langkow (Farley, Jackson), 58. Jackson (Farley). Rozhodovali: Baluška, Novák - Synek, Junek, vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 411 divákov.



HK Dukla Trenčín: Valent - Chovan, Kudla, Martiška, Starosta, Lemcke, Nemčík - Berisha, Mahbod, Tybor - Valach, Sojčík, Bezúch - Minárik, Paukovček, Honzek - Hudec, Rehuš, J. Švec - Krajčovič, Krajč



HC Nové Zámky: Bakala - Hatala, Bull, Knižka, Kozák, Ligas, Holenda, K. Meszároš - Jackson, Šiška, Farley - Števuliak, Langkow, Šišovský - Mišiak, Barto, Ahlholm - Tóth, Ondrušek, Ferenyi

Na snímke dole Chris Langkow (HC Nové Zámky) oslavuje gól v zápase 46. kola Tipos extraligy HK Dukla Trenčín - HC Nové Zámky 28. januára 2022 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na snímke vpravo Chris Langkow (HC Nové Zámky) strieľa gól, vľavo prekonaný brankár Michal Valent (HK Dukla Trenčín) v zápase 46. kola Tipos extraligy HK Dukla Trenčín - HC Nové Zámky 28. januára 2022 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Spišiaci napriek snahe nedokázali prekonať O´Connora v bránke hostí

HK Spišská Nová Ves - HK Nitra 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)



Góly: 12. Kuru (Nieminen, Štrauch) - 4. Sýkora (Švarný, Hrnka), 14. Buček (Holešinský, Raskob), 18. Buček (Baláž), 32. Tvrdoň (Raskob), 33. Holešinský (Baláž, Buček), 38. Holešinský (Baláž, Buček), 56. Buček (Holešinský, Baláž). Rozhodovali: Žák, Kalina - Janiga, Gegáň, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1000 divákov.



HK Spišská Nová Ves: Melicherčík - Malina, Petgrave, Ouellet-Beaudry, Česánek, Atwal, Ordzovenský - Majdan, Salituro, Džugan - Štrauch, Kuru, Nieminen - Hamráček, Vrábeľ, Ščurko - Novák, Vartovník



HK Nitra: O´Connor - Nemec, Mezei, Raskob, Švarný, Vitaloš, Rais, Pupák - Holešinský, Baláž, Buček - Hrnka, Rockwood, Sýkora - Varga, Bajtek, Tvrdoň - Volko, Múčka, Molnár



Liptáci podľahli Popradu, finálny stav zabezpečil Bondra

HK Poprad - MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)



Góly: 7. Rymsha (Ully, Vandas), 20. Arniel (Ully, Drgoň), 33. Novajovský (Ulrych, Arniel), 60. Bondra (Mlynarovič) - 48. Elo (Obdržálek, Salija). Rozhodovali: Korba, Goga – Crman, Bogdaň, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 737 divákov.



HK Poprad: Todykov – Drgoň, Brejčák, Rymsha, Tam, Novajovský, Ulrych, Hudec – Ully, Arniel, Vandas – Bondra, Mlynarovič, Svitana – Livingston, Bjalončík, Mešár – Petráš, Matej Paločko, Kundrík.



MHK 32 Liptovský Mikuláš: Ivannikov – Ventelä, Varttinen, Salija, Kurali, Krempaský, Mezovský, Nemec, Feherpataky – Kriška, Walega, Handlovský – Obdržálek, Elo, Jurík – Matúš Paločko, Uhrík, Haluška – Ďurina, Babka, Dunčko.

Trenčín 28. januára (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v piatkovom stretnutí 46. kola Tipos extraligy nad HC Nové Zámky 3:2. O triumfe domácich rozhodol 39 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času v presilovke Samson Mahbod. Dukla sa po troch prehrách dočkala plného bodového zisku a poskočila v tabuľke na 9. miesto, Nové Zámky sú jedenáste.Trenčín začal lepšie, sľubné šance nevyužili v úvode Valach a Mahbod. Dukla sa dočkala až v presilovke, v 7. min Bezúch našiel diagonálou Sojčíka, ten naslepo zadovkou prihral pred bránku Starostovi a kapitán domácich z prvej otvoril skóre. Nové Zámky odpovedali rovnakou mincou, v 15. min v početnej výhode predviedli výstavnú kombináciu po osi Jackson - Farley - Langkow, ktorý na zadnej žŕdke nemal problém zakončiť do odkrytej bránky - 1:1.V úvode druhej časti boli aktívnejší hostia, po chybe Chovana sa dostal do samostatného úniku Šiška, no Valent jeho blafák vystihol. V polovici stretnutia po strele Šišovského zazvonila žŕdka na Valentovej bránke. Dôležitý druhý gól však dali napokon Trenčania, v 32. min Rehuš poslal puk na bránku a Švec nechytateľným tečom prekonal Bakalu.V 43. min mohol zvýšiť náskok Mahbod, jeho strela skončila len na žŕdke bránky Nových Zámkov. Tie potom zlepšili pohyb, zvýšili početnosť streľby a dostali sa aj do dobrých príležitostí, no Ahlholm a Mišiak nechali vyniknúť Valenta. V 57. min mohol rozhodnúť Rehuš po prihrávke Honzeka, no Bakala fantastickým zákrokom udržal svoj tím v hre. V dramatickom finiši najprv Jackson v presilovke vyrovnal, no Dukla predsa len dokázala strhnúť víťazstvo na svoju stranu, 39 sekúnd pred koncom III. tretiny rozhodol takisto v početnej výhode strelou od modrej Mahbod - 3:2.Hokejisti HK Nitra rozdrvili v piatkovej predohrávke 36. kola Tipos extraligy domácu Spišskú Novú Ves 7:1. Sériu víťazstiev natiahli už na sedem zápasov a poistili si tretie miesto v tabuľke. Výhru hostí režíroval prvý útok, Samuel Buček sa zaskvel hetrikom, ku ktorému pridal dve asistencie, Adrián Holešinský zaznamenal dva presné zásahy a dve asistencie a Jozef Baláž si pripísal štyri asistencie.Nitrania na ľade nováčika od úvodu tvrdili muziku. Už vo 4. min ich poslal do vedenia po individuálnej akcii Sýkora. Na jeho gól dokázal odpovedať v 12. min Kuru, ktorý sa presadil po šikovnej sťahovačke, no hostia potom opäť zapli a ešte v prvej tretine stihli odskočiť na 3:1 po dvoch góloch Bučeka.Aj druhá tretina sa niesla plne v réžii Nitry. Jej hráči mali puk častejšie na hokejkách a jednoduchými akciami prenikali až pred bránku Spišiakov. V 32. min strelil ich štvrtý gól po obrovskom presilovkovom tlaku Tvrdoň a potom olympionik Holešinský dvoma zásahmi zvýšil už na 6:1 pre hostí. Domáci sa zmohli len na dve žŕdky z hokejky Vrábeľa.V tretej tretine sa už zápas iba dohrával. Spišiaci napriek snahe už nedokázali prekonať spoľahlivého O´Connora v bránke hostí. Nitra nakoniec ešte zvýraznila svoj náskok zásluhou Bučeka, ktorý v 56. min zavŕšil svoj hetrik a spečatil výsledok na konečných 7:1.Hokejisti HK Poprad zdolali v piatkovom domácom zápase 34. kola Tipos extraligy MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:1. V neúplnej tabuľke figurujú na šiestej priečke, hostia sú na poslednom mieste.V Poprade sa na prvý gól čakalo do konca 7. minúty. Hostia nedokázali vyhodiť z vlastného obranného pásma puk, ktorý poslal späť smerom na bránku Rymsha a Ivannikov na strelu, ktorú nevidel, už nezareagoval - 1:0. Na opačnej strane sa po šťastnom odraze dostal do vyloženej šance Matúš Paločko, ale sám pred Todykovom nedotiahol svoj blafák do gólového konca. Réžiu hry mali vo svojich rukách domáci a obrane Liptákov poriadne podkurovali. Blízko k zvýšeniu chudobného vedenia Popradu bol Bondra, hosťujúci brankár však vytiahol pohotový zákrok. Do dvojgólového vedenia šli "kamzíci" v závere prvej tretiny. Liptáci sa zbytočnými zákrokmi poslali do trojice, po jednom z potrestaných zákrokov v zápase skončil domáci útočník Bjalončík. Presilovku o dvoch hráčov po niekoľkých sekundách využil nechytateľnou strelou pod hornú žrď Arniel.Druhá tretina herne zaostala za tou prvou. Domáci kombinácie nedoťahovali do gólového zakončenia napriek tomu, že väčšinu času sa hralo pred Ivannikovom. V ojedinelej šanci na opačnej strane sa ocitol Matúš Paločko. Na priebežných 3:0 zvýšil v 33. minúte obranca Novajovský, ktorý od modrej prestrelil spleť hráčov pred bránkou Liptovského Mikuláša. Hráči hostí vyslali za dve tretiny na popradskú bránku iba 11 striel.Do tretej tretiny vykorčuľoval úplne iný Liptovský Mikuláš, ktorý domácich takmer k ničomu nepustil. V záverečnom dejstve sa totiž hralo pred bránkou Popradu a hostia prinútili brankára Todykova k viacerým výborným zákrokom. Liptáci sa do zápasu vrátili v 48. minúte v presilovej hre 5 na 3. Strelcom gólu bol legionár Elo. Hostia následne v domácej tretine predvádzali dlhý zámok, Popradčania však tlaku odolali. V závere riadnej hracej doby hostia siahli po oddychovom čase a z hry stiahli brankára Ivannikova. Početnú výhodu im vylepšilo ešte vylúčenie domáceho obrancu Drgoňa. V oslabení však prázdnu bránku súpera trafil Bondra a stanovil konečnú podobu výsledku 4:1.