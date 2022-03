HC Slovan Bratislava zvíťazil nad Trenčínom v dohrávke 34. kola

HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)



Góly: 22. Jääskeläinen (Takáč, Sersen), 23. Zigo (Fominych, Maier), 36. Haščák (Valach, Yogan), 59. Sersen (Peters). Rozhodovali: Kalina, Korba - Bogdaň, Tvrdoň, vylúčení: 6:9 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 2820 divákov.



Trenčín: Valent - Lemcke, Kudla, Chovan, Žiak, Martiška, Starosta, Nemčík - Berisha, Mahbod, Minárik - Tybor, M. Valach, Duda - Hudec, Sojčík, Honzek - Krajčovič, Rehuš, J. Švec



Slovan: Peters - MacKenzie, Golian, J. Valach, Maier, Gachulinec, Sersen - Haščák, Rapuzzi, Yogan - Jääskeläinen, Harris, Takáč - Fominych, Kytnár, Zigo - Belluš, Preisinger, Sukeľ - Šotek



Trenčín 4. marca (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v dohrávke 34. kola Tipos extraligy na ľade HK Dukla Trenčín 4:0. V bránke hostí debutoval Kanaďan Anthony Peters, ktorý si pripísal čisté konto. Slovanisti zdolali Trenčín aj v piatom vzájomnom zápase v prebiehajúcej sezóne 2021/2022.Lepší štart do zápasu mohli mať hostia, ale Preisinger v 3. minúte neuspel s dorážkou Bellušovej strely. Trenčania sa dostali do sľubnej šance v 10. minúte, no Tyborovi ušiel puk v snahe o blafák. V 12. minúte sa Slovanisti dostali k presilovke, počas ktorej brankár Valent zmaril gólovú príležitosť Rapuzziho.Slovanisti vykročili za víťazstvom vydareným úvodom druhej časti. V 22. minúte prešla v obrannom pásme prihrávka Takáča na nepokrytého Jääskeläinena, ktorý zblízka otvoril skóre - 0:1. O 30 sekúnd sa po zaváhaní domácej defenzívy dostal k puku Zigo a jeho bekhendový pokus prešiel za Valenta - 0:2. V 28. minúte mohol byť náskok hostí už trojgólový, ale MacKenzieho šancu po prečíslení zmaril Valent. Následne pribudlo vylúčených av presilovke zvýšili náskok. Haščák dostal puk do obľúbenej streleckej pozície a dosiahol svoj 22. gól v sezóne - 0:3.Aj tretia časť ponúkla viacero vylúčených, šance Berishu, Takáča či Goliana sa však gólom neskončili. Trenčania sa v 57. minúte dostali k presilovke, nakrátko ju podporili stiahnutím brankára Valenta, do tlaku sa dostali aj po vylúčení J. Valacha, ale neskórovali. Naopak, brankár Peters posunul puk Sersenovi, ktorý bekhendom poslal puk takmer cez celé ihrisko do prázdnej trenčianskej bránky - 0:4.