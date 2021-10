TEL: Banskobystričania vyhrali po nájazdovom rozstrele 2:1

HK Spišská Nová Ves - HC´05 Banská Bystrica 1:2 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 3. Hamráček (Ordzovenský) – 21. Berger (Tamáši, Šoltés), rozhodujúci nájazd Fossier. Rozhodovali: T. Orolin, Smrek - Kacej, P. Tvrdoň, vylúčení: 3:6, navyše: Petgrave (SNV) 5+DKZ, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1000 divákov



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Petgrave, Malina, Atwal, Ouellet, Romaňák, Ordzovenský, Olejník, Novák – Černý, Hamráček, Tyczynskí- Giľak, Rapáč, Vartovník – Tomala, Ščurko, Kuru – Štrauch, Vrábeľ, Halama



Banská Bystrica: Belányi - Breton, Žiak, Lopejský, Ďatelinka, Crevier, Boldižár – Vašaš, Berger, Mistele - Gabor, Fossier, Šoltés – Tamáši, Ihnačák, Kabáč - Galbavý, Bubela, Výhonský

Na snímke hráči Banskej Bystrice sa tešia po víťazstve nad Spišskou Novou Vsou v 11. kole hokejovej Tipos extraligy HK Spišská Nová Ves - HC ‘05 Banská Bystrica v Spišskej Novej Vsi 24. októbra 2021. Foto: TASR - František Iván

Na archívnej snímke tréner Miroslav Mosnár 12. novembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Košice pokorili Zvolen 6:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

HC Košice - HKM Zvolen 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)



Góly: 4. Tansey (Paršin, Pereskokov), 12. McPherson (Slovák, Saucerman), 21. Slovák (McPherson, Šedivý), 34. Tansey (Saucerman, McPherson), 57. Deyl (McPherson), 60. Klhůfek (Chovan, Paršin) - 7. Török (Leskinen, Marcinek), 46. Roy (Krieger). Rozhodovali: Snášel, Moller - Ordzovenský, Šoltés, vylúčení: 5:7 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, 1248 divákov.



HC Košice: Riečický - Saucerman, Šedivý, Deyl, Tansey, Cibák, Romančík, Jacko - McPherson, Slovák, Bartánus - Paršin, Chovan, Pereskokov - Lapšanský, Klhůfek, Belluš - Jokeľ, Havrila, Milý



HKM Zvolen: Rahm - Hain, Kotvan, Roy, Meliško, Kubka, Hraško, Barcík - Jedlička, Mikúš, Zuzin - Török, Krieger, Ully - Saracino, Marcinek, Leskinen - Chlepčok, Gubančok, Csányi - Ďuriš

Na archívnej snímke druhý zľava Kalle Kaskinen v Košiciach 2. augusta 2021. Foto: TASR - František Iván

Slovan sa po treťom víťazstve ocitol na čele tabuľky

Na snímke vľavo Michal Beňo (Slovan) a vpravo Jegor Kurbatov (Nové Zámky) v zápase 11. kola Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HC Nové Zámky v Bratislave v nedeľu 24. októbra 2021. Foto: TASR - Pavel Neubauer

HC Slovan Bratislava - HC Nové Zámky 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Góly: 28. Rapuzzi (Harris, MacKenzie), 46. Takáč (Harris), 60. Sukeľ (Matoušek, MacKenzie). Rozhodovali: Štefík, Žák - Frimmel, Junek, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2187 divákov.



HC Slovan Bratislava: Hlavaj - MacKenzie, Sersen, Valach, Maier, Gachulinec, Golian, Štajnoch, Beňo - Gašpar, Harris, Takáč - Bezák, Rapuzzi, Yogan - Sukeľ, Kytnár, Matoušek - Trubač, Preisinger, Lukošík



HC Nové Zámky: Lackovič - Hatala, Bull, Ligas, Holenda, Roman, Reini, Šeliga, Knižka - Števuliak, Jackson, Farley - Varga, Šiška, Barto - Mišiak, Langkow, Klempa - Hrabčák, Ondrušek, Kurbatov

Na archívnej snímke tréner Ján Lipiansky. Bratislava, 3. augusta 2017. FOTO TASR - Michal Svítok Foto: TASR

Liptovský Mikuláš podľahol Prešovu 3:4

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

HC GROTTO Prešov - MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:3 pp a sn (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 22. Vas (Nauš), 25. Charbonneau (Čacho, Bespalov), 48. Vas (Nauš, Zagrapan), rozh. nájazd Sýkora – 14. Walega (Jurík, Michalík), 31. Kriška (Varttinen), 60. Šepelev (Kurali). Rozhodovali: Výleta, Goga – Vyšný, Gegáň, vylúčení: 8:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0



Prešov: Bespalov – Bakala, Rais, Rajnoha, Ružička, M. Bača, Turan, F. Fekiač – Charbonneau, Čacho, Michnáč – Sýkora, Vas, Nauš – Pulščák, Zagrapan, Ľalík – Šimun, Fekiač, Klíma – Miškuf



Liptovský Mikuláš: Vošvrda – Ventelä, Varttinen, Shepelev, Mezovský, Kurali, Ilenčík, Droppa, Nemec – Kriška, Hovorka, Obdržálek – Michalík, Walega, J. Jurík – Matúš Paločko, Urban, Uhrík – Dunčko, Petráš, Kalousek

Hokejisti Trenčína zdolali Nitru 3:2

Na snímke zľava Ivan Švárny (HK Nitra) a Radoslav Tybor (HK Dukla Trenčín) v zápase 11. kola Tipos extraligy HK Dukla Trenčín - HK Nitra, 24. októbra 2021 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

HK Dukla Trenčín - HK Nitra 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)



Góly: 10. Paukovček (Tybor, Mikyska), 34. Kudla (Paukovček, Nemčík), 45. Valach (Rehuš) - 33. Bajtek (Baláž, Nemec), 42. Krivošík (Hrnka). Krivošík (Hrnka). Rozhodovali: Korba, Kalina - Synek, Beniač, vylúčení: 8:1 na 2 min., navyše Švarný (Nit.) 10 min. OT za nešp. správanie, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1452 divákov.



HK Dukla Trenčín: Bowns - Lemcke, Kudla, E. Švec, Starosta, Crinon, Nemčík, Urban - Tybor, Mikyska, Bezúch - Valach, Paukovček, Honzek - Minárik, J. Švec, Beták - Krajč, Rehuš, Krajčovič



HK Nitra: Honzík - Raskob, Mezei, Nemec, Švarný, Bodák, Vitaloš, Pupák - Varga, Hrnka, Tvrdoň - Buček, Baláž, Krivošík - Molnár, Múčka, Bajtek - Volko, Drábek, Sýkora

Na snímke vpravo Patrick Kudla (HK Dukla Trenčín) oslavuje gól so spoluhráčom Samuelom Honzekom (HK Dukla) v zápase 11. kola Tipos extraligy HK Dukla Trenčín - HK Nitra, 24. októbra 2021 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Poprad podľahol Michalovciam 2:3

Na archívnej snímke hráči HK Poprad. Foto: TASR Milan Kapusta

HK Poprad -HK Dukla Ingema Michalovce 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)



Góly: 21. Livingston (Mešár), 38. Drgoň (Svitana, Brejčák) - 11. Žitný (Regenda, Cameranesi), 20. Keränen (Regenda, Cameranesi), 38. Keränen. Rozhodcovali: Konc, Krajčík – Jurčiak, Stanzel, vylúčení: 6:3, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 797 divákov



Poprad: Valluš – Brejčák, Drgoň, Demo, Dalhuisen, Rymsha, Ulrych, Gonda, Sokoli – Svitana, Bjalončík, Livingston – Šišovský, Bortňák, Mešár – Handlovský, Paločko, Valigura – Šotek, Jevoš, Dzivjak .



Michalovce: Kaarlehto – Bokroš, Macejko, Pavlin, Stripai, Mudrák, Gajdoš, Ťavoda – Regenda, Cameranesi, Keränen – Žitný, Suja, Galamboš – Kukuča, Erkinjuntti, Tibenský – Mašlonka, Lačný, Chalupa.

Na archívnej snímke tréner HK Poprad Peter Mikula 15. apríla 2021 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Spišská Nová Ves 24. októbra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves prehrali v 11. kole Tipos extraligy s HK´05 Banská Bystrica 1:2 po nájazdovom rozstrele.Domáci mali od úvodného vhadzovania hru pod kontrolou. Pomohol k tomu aj rýchly gól po dvoch minútach hry. V závere prvej tretiny mali hostia výhodu presilovky a tú využili v úvode druhej tretiny. Po góle sa domácim prestalo dariť, hostia prevzali iniciatívu. Melicherčík musel častejšie zasahovať. Gól však nepadol. Tretia tretina bola herne vyrovnaná, oba kolektívy sa zamerali na obranu. V 51. minúte sa hosťom naskytla šanca, domáci hrali oslabení, hostia túto výhodu nevyužili. V 55. minúte domáci Petgrave inkasoval 5+DKZ za faul a tak hostia dohrali tretinu presilovkou. Gól však nepadol ani v predĺžení a o výsledku rozhodol samostatný nájazd hosťujúceho Fossiera., tréner Spišskej Novej Vsi: ", asistent trénera Banskej Bystrice: "Hokejisti HC Košice zvíťazili v 11. kole Tipos extraligy nad HKM Zvolen 6:2.Po obojstranne opatrnejšom úvode gólovo udreli ako prví hostia. Paršin útočnom pásme uvoľnil Tanseyho a ten strelou nad Rahmovo rameno otvoril skóre - 1:0. V 6. minúte zvolenský útočník Török z trestnej lavice sledoval ako sa jeho spoluhráči ubránili oslabeniu a po návrate na ľad prestrelil Riečického - 1:1. Po viacerých streleckých pokusoch na oboch stranách išli do vedenia opäť Košičania. V 12. minúte Bartánus uplatnil dôraz na hranici bránkoviska po tom, čo doň McPherson nahodil puk - 2:1.Na hernej pohode domácich pridal gól Slováka, ktorý v 21. minúte strelou bez prípravy prekonal Rahma - 2:1. Druhá tretina síce priniesla vyrovnaný hokej, no navrch v nej mali domáci. Tí sa bez väčších problémov ubránili dvom oslabeniam, naopak, viackrát zovreli súpera v jeho pásme a v 34. minúte zvýšili náskok. Saucermanovu prihrávku využil Tansey, ktorý druhýkrát v zápase prestrelil Rahma - 4:1.Zvolenčania sa vrátili do zápasu v presilovke v 46. minúte. Už po 5 sekundách ju strelou od modrej čiary využil obranca Roy - 4:2. Hostia vycítili šancu, zvýšili obrátky v ofenzívnom snažení a častejšie zamestnávali brankára Riečického. V 57. minúte chceli zvýšiť šance na skórovanie hrou bez brankára, ale už po 5 sekundách Deyl poslal puk do prázdnej bránky - 5:2. V 60. minúte sa Košičania dostali k presilovke, ktorú strelou spomedzi kruhov využil Klhůfek - 6:2., tréner HC Košice: ", tréner HKM Zvolen: "Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v nedeľnom zápase 11. kola Tipos extraligy HC Nové Zámky 3:0 a po treťom víťazstve za sebou sa dostali na čelo tabuľky. Góly domácich strelili William Rapuzzi, Samuel Takáč a Jakub Sukeľ, čisté konto si udržal brankár Samuel Hlavaj. Nové Zámky sa naďalej trápia, prehrali štvrtý duel v rade, z uplynulých siedmich stretnutí vyťažili len štyri body a klesli až na poslednú 12. priečku.Prvá tretina na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu priniesla len málo hokejového vzruchu. Domáci hrali až tri presilovky, ale veľa v nich nevymysleli. V hre 5 na 5 sa dostával do dobrých streleckých príležitostí najmä Gašpar, ktorý sa vrátil do zostavy Slovana po zranení, Lackovič však väčšinou nemusel zasahovať. V 12. min sa ocitol na druhej strane vo veľkej šanci Števuliak, no v rozhodujúcej chvíli netrafil puk. V 19. min neprekonal Hlavaja ani Barto, ktorý sa po rýchlej akcii ocitol zoči-voči domácemu brankárovi.Domáci v druhej časti zvýšili aktivitu i početnosť streľby. Trubač i Rapuzzi nechali vyniknúť Lackoviča, sľubnú šancu nevyužil Takáč po prihrávke Gašpara. V 26. min sa rútil sám na brankára Nových Zámkov Sukeľ, v poslednej chvíli ho odzbrojil jeden z protihráčov. Slovanistom sa napokon podarilo využiť v poradí štvrtú presilovku. V 28. min Rapuzzi tečoval strelu Harrisa po ľade a nedal Lackovičovi šancu - 1:0. Po góle sa hra zrýchlila, Yogan pálil v dobrej pozícii len do bočnej siete. V 34. min zazmätkoval Hlavaj, hostia už-už zakončovali do prázdnej brány, no nakoniec obetavo zasiahol domáci obranca Valach. O dve minúty neskôr brankár Slovana napravil svoje zaváhanie, keď zneškodnil tutovku Reiniho.Novozámčania pokračovali v zahadzovaní šancí, v úvode tretieho dejstva sa po prihrávke spoza bránky ocitol Števuliak sám pred Hlavajom, no netrafil ani bránku. To hostí mohlo mrzieť, pretože v 46. min domáci Harris naservíroval pred bránku voľnému Takáčovi, ktorý zvýšil na 2:0. "Býci" sa snažili, ale v koncovke stále zlyhávali. Z dorážky sa nepresadil Jackson, neujala sa ani strela Bulla a Nové Zámky potom nevyužili ani štvorminútovú presilovku pri dvojitom vylúčení Valacha. Slovan mohol poistiť výhru, ale Lackovič dokázal tesne pred bránkovou čiarou skrotiť puk pred dorážajúcim Matouškom. Vzápätí po strele Kytnára zazvonila žŕdka. Nové Zámky v samom závere odvolali brankára, ale skorigovať stav sa im už nepodarilo, naopak Sukeľ gólom do prázdnej bránky spečatil výsledok na konečných 3:0., asistent trénera HC Slovan Bratislava: ", tréner HC Nové Zámky: "Hokejisti HC GROTTO Prešov zvíťazili v 11. kole Tipos extraligy nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:3 po nájazdovom rozstrele.Prešovčania začali náporom, Vas s Klímom však svoje šance nevyužili a v 14. minúte prišiel trest, keď Walega po prihrávke Juríka strelou z prvej prekonal Bezpalova. Domáci vyrovnali na začiatku druhého dejstva zásluhou Vasa, ktorý prekonal Vošvrdu strelou z bezprostrednej blízkosti. V 25. minúte poslal Prešovčanov vo vedenia Charbonneau, no po teči Krišku odchádzali tímy do kabín za nerozhodného stavu, V 48. minúte pri prešovskej presilovke Vas zužitkoval prihrávku Nauša a opäť naklonil misky váh na stranu domácich. V 60. minúte však pri vylúčení Rajnohu a power play vyrovnal Šepelev. v predĺžení gól nepadol, o zisku dvoch bodov pre Prešov rozhodol samostatný nájazd Sýkoru.Trenčín 24. októbra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v 11. kole Tipos extraligy nad HK Nitra 3:2.Lepší štart do zápasu mohli mať hostia, ale Buček v 1. minúte nedostal puk do odkrytej bránky. Potom prevzali taktovku "vojaci," ktorí boli v prvej časti strelecky aktívnejší. Hostia ešte prvé oslabenie v 3. minúte ubránili, následne nepotrestali faul Nemčíka, no druhú presilovku už Trenčín využil. V 10. minúte Paukovček prekonal Honzíka, keď zužitkoval odrazený puk po akcii Tybora - 1:0.Druhá tretina priniesla viacero vylúčených a po jednom góle na každej strane. Trenčania si v 30. minúte vytvorili tlak počas presilovky, ktorú nevyužili a krátko po nej inkasovali, keď v početnej výhode hostí vyrovnal Bajtek - 1:1. Nerozhodný stav vydržal iba 86 sekúnd, keďže Kudla dorazil strelu Paukovčeka - 2:1. Skóre druhej tretiny sa už nezmenilo ani po niekoľkých vylúčeniach na oboch stranách či presilovky o dvoch hráčov v podaní domácich.Nitrania sa v 42. minúte dostali k presilovke štyroch proti trom, keď Krivošík zblízka prekonal Valenta - 2:2. Tentoraz vydržal nerozhodný stav iba necelé tri minúty, keďže chybu hostí využil Rehuš a po jeho prihrávke Valach upravil na 3:2. Trenčania následne hrozili najmä z brejkov, no hosťom k vyrovnaniu nepomohli ani dve presilovky. V závere sa pokúsili aj o hru bez brankára, ale skóre sa už nezmenilo.Hokejisti HK Poprad prehrali v 11. kole Tipos extraligy s HK Dukla Ingema Michalovce 2:3.Popradu sa krátko pred úvodným bully zápasu zranil brankár Čiliak a medzi tri žrde putoval iba 19-ročný debutant medzi mužmi Štefan Valluš. Už pred zápasom sa do role favorita pasovali hostia z Michaloviec a svoju úlohu potvrdili v presilovej hre, ktorú nešikovným zákrokom zapríčinil práve brankár domácich. Strelcom otváracieho gólu stretnutia aj s prispením šťasteny a smoliara Valluša bol Žitný. V závere prvej tretine sa "kamzíci" faulami poslali na necelú minútu do obrannej trojice. Krátko po návrte štvrtého brániaceho hráča na ľad inkasovali Popradčania po dorážke Keränena - 0:2.Po návrate z prvej prestávky sa domáci rýchlo vrátil späť do hry. Zníženie zariadil pohotový Livingston. "Kamzíci" pridali na dôraze a vyrovnania sa dočkali v 38. minúte počas početnej výhody. Po Svitanovej prihrávke posielal do odkrytej časti bránky Kaarlehta puk obranca Drgoň. Rovnovážna stav ale netrval dlho. Už o 22 sekúnd využil chybu v domácej rozohrávke Keränen a po druhý raz v stretnutí dvíhal ruky nad hlavu.Aj v tretej tretine boli nebezpečnejší hostia. Veľké šance spálili Regenda a po ňom v samostatnom úniku Galamboš. Popradčania to dve minúty pred koncom riadnej hracej doby skúšali v šestici, ale v zakončení nemali potrebný pokoj. Poprad tak zaknihoval už piatu prehru v rade, naposledy takúto nepriaznivú sériu potiahol v sezóne 2016/17., tréner Popradu: ", tréner Michaloviec: "