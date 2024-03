Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili nad HK Nitra 6:5

Tipos extraliga - 48. kolo:



HK Dukla Trenčín - HK Nitra 6:5 pp a sn (0:3, 4:0, 1:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 24. Immo (Pietroniro), 32. Hlaváč (Škvarek, M. Hudec), 34. D. Hudec (Conway, Giľák), 38. Petráš (Škvarek), 52. Ahl (Pietroniro, Immo), rozh. nájazd Sojčík - 5. Cotton (Stacha, Čederle), 8. Jackson (Kousa, Newell), 14. Jackson (Gates, Newell), 55. Kousa (Gates), 59. Lacka (Gates, Jackson). Rozhodovali: Fridrich, Baluška - Valo, Gegáň, vylúčení: 5:9 na 2 min, presilovky: 3:2, oslabenia: 0:0, 3122 divákov



Trenčín: Borák – Kupec, Pietroniro, Petrovický, Kielb, Hlaváč, M. Hudec, Nátny – Š. Petráš, Baláž, Immo – Ahl, Conway, Charbonneau - D. Hudec, Sojčík, Giľák – Krajčovič, J. Mikúš, Škvarek



Nitra: Aittokallio – Mezei, Valent, Kousa, Gajdoš, Stacha, Cotton, Bača, Fatul – Bajtek, Gill, Bubela – Jackson, Gates, Newell – Okoličány, Čederle, Lacka – Pobežal, Hrnka, Bačo

Trenčín 1. marca (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili v piatkovom zápase 48. kola Tipos extraligy nad HK Nitra 6:5 po samostatných nájazdoch. Trenčania zaznamenali v šiestom vzájomnom stretnutí sprvé víťazstvo. Bližšie k priamej účasti vo štvrťfinále play off však majú Nitrania, ktorí sú na 5. priečke so štvorbodovým náskokom na siedmy Zvolen. Trenčín stráca na elitnú šestku štyri body.Hostia začali duel výborne a už v 14. minúte viedli po dvoch góloch Robbyho Jacksona a jednom presnom zásahu Alexa Cottona o tri góly. Domáci však predviedli ešte lepšiu prostrednú časť, v ktorej sa postupne strelecky presadili Tor Immo, Matúš Hlaváč, Denis Hudec a Šimon Petráš. V 52. minúte sa zdalo byť rozhodnuté, keď piaty gól Trenčanov pridal Filip Ahl, no mužstvo spod Zobora napravilo nevydarenú prostrednú časť. Najskôr v 55. minúte znížil Mikko Kousa a stretnutie poslal do predĺženia Jakub Lacka. V ňom gól nepadol a extrabod pre Trenčín zabezpečil Peter Sojčík.