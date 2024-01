Hokejisti HC 05 Banská Bystrica zvíťazili na ľade HK Nitra 5:3

Tipos extraliga - 39. kolo:



HK Nitra - HC ´05 Banská Bystrica 3:5 (1:2, 1:3, 1:0)



Góly: 4. Gates (Newell, Jackson), 27. Jackson (Gates, Buček), 46. Cotton (Hrnka) - 1. Wilkins (Šenkeřík), 14. Petriska (D. Stránský, Bačik), 22. Bíreš (D. Stránský, Hora), 36. Turnbull, 39. Wilkins (Vela, Turnbull). Rozhodovali: T. Orolin, Štefik - Kacej, D. Konc ml., vylúčení: 5:6 na 2 min., navyše Vitaloš (Nit.) a Vela (B. Bystr.) obaja po 5 min. + DKZ za pästný súboj, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2854 divákov.



Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Bača, Gajdoš, Vitaloš, Stacha - Bubela, Gill, Buček - Newell, Gates, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Hrnka, Pobežal, Bajtek - P. Valent, Ridzoň



Banská Bystrica: Krošelj - Šenkeřík, Bačik, D. Stránský, Hora, Luža, Ďatelinka, Žabka - Turnbull, Vela, Wilkins - Matoušek, Bíreš, Gašpar - Faith, Langkow, Petriska - Výhonský, A. Stránský, Macek



Nitra 26. januára (TASR) - Hokejisti HC 05 Banská Bystrica zvíťazili v piatkovom súboji 39. kola Tipos extraligy na ľade HK Nitra 5:3. V tabuľke im naďalej patrí priebežné piate miesto, na ktorom sa už bodovo vyrovnali štvrtým Michalovciam. Dvomi gólmi sa na víťazstvepodieľal útočník Matt Wilkins, ktorý ideálne oslávil 33. narodeniny.Banskobystričania si zopakovali víťazné skóre z predošlého zápasu s Nitrou. Zároveň sa jej revanšovali za úvodný vzájomný duel v sezóne, v ktorom pod Zoborom podľahli 1:10.Nitrania chceli nadviazať na dve víťazstvá z uplynulých zápasov, no začali zle a Wilkins po 21 sekundách otvoril skóre. V 4. minúte vyrovnal po prečíslení Gates, no Petriska krátko po presilovke hostí vrátiltesný náskok - 1:2. Od 22. minúty viedli hostia už o dva góly, keď brankára Kašíka prekvapila strela Bíreša. Domáci znížili zásluhou Jacksona, no hostia ešte do druhej prestávky získali trojgólový náskok. Najprv Turnbull úspešným únikom potvrdil svoju formu a následne Wilkins dorážkou prekonal Kašíka. Nitrania dokázali v tretej tretine už iba skorigovať na konečných 3:5, keď Cotton skóroval aj vďaka teču hráča hostí. Záver zápasu ešte spestrila pästná výmena medzi Vitalošom a Velom.