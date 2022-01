TEL: HC Grotto Prešov podľahol hokejistom Nitry 1:3

HK Nitra - HC Grotto Prešov 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)



Góly: 5. Varga (Tvrdoň, Hrnka), 40. Sýkora (Nemec), 55. Raskob (Buček, Baláž) - 29. Nauš (F. Fekiač). Rozhodovali: Baluška, Goga - Šefčík, Jedlička, vylúčení: 4:7, presilovky a oslabenia: 0:0, 863 divákov



Nitra: O´Connor – Mezei, Š. Nemec, Švarný, Raskob, Pupák, Rais – Buček, Baláž, Holešinský - A. Sýkora, Rockwood, Hrnka - Tvrdoň, Bajtek, R. Varga - Drábek, Šramaty, Volko - Múčka



Prešov: Petrík – Rajnoha, F. Fekiač, Bakala, Glazkov, Růžička, Turan, Ťavoda – Klíma, V. Fekiač, Zagrapan - Žilka, Šimun, Michnáč - Nauš, Čacho, Welychka - Lialka, Vas, J. Sýkora

Oceliari podľahli Novým Zámkom 2:4

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

HC Nové Zámky - HC Košice 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)



Góly: 8. Šiška (Bull, Jackson), 31. Šiška (Jackson), 33. Jackson (Langkow), 58. Ahlholm - 26. Cibák (Deyl, Slovák), 43. Pereskov (Slovák, Paršin). Rozhodovali: D. Konc st., Novák - Ševčík, Durmis, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0.



Nové Zámky: Bakala – Knižka, Bull, Hatala, Meszároš, Ligas, Holenda – Števuliak, Langkow, Klempa - Jackson, Šiška, Farley - Varga, Barto, Ahlholm - Mišiak, Ondrušek, Ferenyi - Tóth



Košice: Riečický - Snuggerud, Saucerman, Šedivý, Romančík, Cibák, Deyl, Jacko - McPherson, Chovan, Klhůfek - Paršin, Slovák, Pereskokov - Rogoň, Mrázik, Bartánus - Jokeľ, Linet, Lapšanský

Michalovce si pripísali šiestu výhru za sebou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

HK Dukla Ingema Michalovce - MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)



Góly: 9. Faith (Suja, Kukuča), 15. Faith (Bokroš), 41. Regenda (Pavlin, Erkinjuntti), 60. Erkinjuntti (Regenda, Mihálik) - 31. Elo (Paločko, Haluška). Rozhodovali: T. Orolin, Štefik - Ordzovenský, Valo, vylúčení: 7:6 na 2 min, navyše: Faith (Mich.) 10 min OT za nepovolený výstroj, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 476 divákov.



Michalovce: Vošvrda - Pavlin, Macejko, Doherty, Suja, Bokroš, Mihálik, Luža - Regenda, Cameranesi, Kukuča - Galbavý, Galamboš, Keränen - Žitný, Erkinjuntti, Faith - Przygodzki, Buc, Mašlonka



Liptovský Mikuláš: Ivannikov - Šepelev, Varttinen, Salija, Droppa, Mezovský, Krempaský, Nemec - Hovorka, Kriška, Handlovský - Jurík, Elo, Obdržálek - Paločko, Walega, Haluška - Dunčko

Úspešnú šnúru ťahajú aj hokejisti Zvolena

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

HKM Zvolen - HK Poprad 7:2 (4:0, 2:2, 1:0)



Góly: 3. Leskinen (Meliško, Osterberg), 8. Puliš (Meliško), 11. J. Mikúš (Zuzin, Kotvan), 20. Osterberg (Kotvan, Hain), 23. Hraško (Jedlička, Kubka), 32. Osterberg (Marcinek), 53. Leskinen (Hain, Osterberg) – 35. Rymsha (D. Bondra, Vandas), 37. Livingston (Novajovský, Svitana). Rozhodovali: Výleta, Müllner - Crman, Vyšný, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 2:2, oslabenia: 1:0, 894 divákov.



Zvolen: Trenčan – Kotvan, Hain, Meliško, Diakov, Hraško, Kubka, Sládok – Zuzin, Saracino, Puliš – Leskinen, Krieger, Osterberg – Stupka, J. Mikúš, Jedlička – Csányi, Marcinek, Török



Poprad: Čiliak (21. Rychlík) – Dalhuisen, Rymsha, Demo, Novajovský, Ulrych, M. Mešár – Svitana, Skokan, Livingston – Ully, Arniel, R. Bondra – F. Mešár, Mlynarovič, Vandas – Kundrík, Matej Paločko, Bjalončík – N. Bondra

Hokejisti Trenčína zdolali Spišskú Novú Ves 4:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)



Góly: 57. Štrauch - 7. Tybor (Minárik), 9. Bezúch (Mahbod), 26. Bezuch (Kudla), 45. Berisha (Kudla, Tybor). Rozhodovali: Hronský, Kalina - Beniač, Synek, vylúčení: 3:6 na 2 min, navyše: Atwal (SNV) 5+DKZ za nešportové správanie a bitku - Berisha (Trenčín) 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1, 1017 divákov.



Spišská Nová Ves: Surák - Atwal, Petgrave, Romaňák, Ouellet, Beaundry, Ordzovenský, Chatrnúch, Česánek, Malina – Nieminen, Rauter, Giľák – Hamráček, Vartovník, Kuru – Štrauch, Vrábeľ, Ščurko – Džugan, Tomala



Trenčín: Bowns - Kudla, Lemcke, Crinon, E. Švec, Nemčík, Starosta, Krajčovič, Martiška – Tybor, Mahbod, Berisha – Honzek, Valach, Hudec – Bezúch, J. Švec, Minárik – Gaťár, Rehuš, Krajč

Nitra 16. januára (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v nedeľnom domácom zápase 30. kola Tipos extraligy nad HC Grotto Prešov 3:1.Aktívnejšie vstúpili do stretnutia domáci hokejisti. Prevažnú časť úvodnej päťminútovky držali puk na vlastných hokejkách a boli za to odmenení. V 5. minúte sa tesne po skončení presilovej hry presadil Varga po Tvrdoňovej prihrávke. Takmer identická situácia sa odohrala pred bránou hostí aj v 8. minúte, keď si hráči vymenili úlohy, no zakončenie Tvrdoňa zlikvidoval Petrík. Prešovský brankár musel byť v strehu aj v závere tretiny, keď dvakrát odkorčuľoval bránu Buček, ale bez gólového efektu.Na začiatku prostrednej časti naskočil z trestnej lavice Welychka, ale vyrovnať sa mu v úniku nepodarilo, výborný návrat predviedol Raskob. Prešovčania sa viac osmelili a v 29. minúte dokázal skórovať vo forme hrajúci Nauš - 1:1. Pekný moment druhej tretiny ponúkol dve minúty pred koncom Buček, ktorý sa na malom priestore zbavil Turana, ale namieril iba nad Petríkovu bránku. Lepšie sa darilo 17-ročnému Sýkorovi, ktorý 24 sekúnd pred koncom tretiny za asistencie ďalšieho "košikára" Nemca poslal Nitru do vedenia.V 48. minúte sa ocitol vo svojom obľúbenom priestore v presilovke Buček, ale jeho strelu z prvej Petrík zastavil, rovnako aj dorážku Nemca. O dve minúty neskôr sa na opačnej strane otočil chrbtom k bránke Lialka a nebezpečne vystrelil bekhendom do ramena O’Connora. V 55. minúte sa dostal k vyhodenému puku Buček, ktorého pokus ešte Petrík zastavil, no dorážku Raskoba už pokryť nedokázal a americký obranca uzavrel na konečných 3:1.Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili v nedeľňajšom zápase 30. kola Tipos extraligy nad HC Košice 4:2.Po opatrnom úvode si ako prví vypracovali veľkú šancu domáci hokejisti a dokázali ju pretaviť na gól. V 8. minúte sa oň postaral Šiška po prihrávke Bulla. Zámky mohli ísť v prvej tretine i do vyššieho vedenia, k dispozícii mali dve presilovky za sebou, vypracovali si šance, no brankár hostí Riečický podržal svojich spoluhráčov."Oceliari" začali druhé dejstvo lepšie a v 26. minúte dokázali vyrovnať, keď sa strelou z ľavého kruhu presadil Cibák - 1:1. Hostia si zahrali prvú presilovku v zápase od 30. minúty, no vôbec ju nezvládli. Po strate puku na modrej prišiel protiútok Nových Zámkov a dôrazný Šiška pridal svoj druhý gól. O minútu neskôr mohlo byť 2:2, ale Pereskova v dobrej možnosti vychytal Bakala a vzápätí udrelo na druhej strane. Zámky zavreli súpera v pásme, Jackson si našiel puk medzi kruhmi a presnou strelou poslal domácich do dvojgólového vedenia. Tesne pred gólom zazvonila žrď košickej bránky. Hostia si vzápätí vzali oddychový čas. Po krátkej pauze sa však pokračovalo vo vysokom tempe a útoky sa striedali na oboch stranách, pričom sa vyznamenali obaja brankári.Košice potrebovali streliť čím skôr kontaktný gól a ideálnu možnosť na to dostali po sekere Farleyho. Druhú presilovku v stretnutí už zahrali oveľa lepšie a Pereskov v 43. minúte delovkou z ľavého kruhu rozvlnil sieť. Domáci sa nepoučili a v krátkom slede darovali súperovi ďalšie dve presilovky, najprv po zbytočnom ataku Farleyho pri mantineli a potom po podrazení od Langkowa. Košice však početné výhody, prvú skrátenú na 45 sekúnd, nevyužili a rýchlo im ubiehal čas na vyrovnanie. Zámky hrali umne, snažili sa držať puk a ničiť akcie súpera vysokým napádaním už v zárodku, čo sa im darilo. Ich víťazstvo definitívne spečatil 2:13 min pred koncom Ahlholm, ktorý vypichol puk McPhersonovi na vlastnej modrej a zakončil do prázdnej bránky - 4:2.Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v 30. kole Tipos extraligy nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:1. Bolo to pre nich už šieste víťazstvo za sebou.V drese domácich prvýkrát nastúpil útočník Martin Przygodzki, premiéru absolvoval aj útočník hostí Kasper Elo. Liptáci prehrali oba vzájomné zápasy na domácom ľade a v Michalovciach nastúpili s cieľom vrátiť požičané a ukončiť 5-zápasovú víťaznú sériu súpera.Prvú presilovku v zápase mali hostia, no nevyužili ju. Ako naložiť s početnou výhodou ukázali Michalovčania v 9. minúte, keď Faith tečoval Sujovu strelu - 1:0. Krátko nato sa Liptáci dostali k presilovej hre o dvoch hráčov, ale ani v nej neprekvapili brankára Vošvrdu.Domáci útočník Regenda predviedol v 23. minúte efektnú akciu, ktorú však nezakončil gólom. Od 31. minúty bolo 1:1, keď sa v skrumáži okolo Vošvrdovej bránky ideálne zorientoval Elo a vo svojej premiére vyrovnal na 1:1. Faith však v 35. minúte vrátil Michalovčanom náskok, keď po strele z väčšej vzdialenosti využil zakrytý výhľad brankára Ivannikova - 2:1.Hostí definitívne zlomil inkasovaný gól z úvodu tretej časti. Obranca Pavlin vystrelil od modrej čiary a dôrazný Regenda dorážkou dosiahol svoj 10. gól v sezóne - 3:1. Hostia mohli znížiť v presilovke v 55. minúte, no Vošvrda podržal svoj tím. Liptáci sa pokúsili o vyrovnanie v hre bez brankára, no Erkinjuntti gólom do prázdnej bránky uzavrel skóre na 4:1.Hokejisti HKM Zvolen si v Tipos extralige pripísali piate víťazstvo v sérii. V nedeľnom zápase 30. kola zdolali na domácom ľade HK Poprad presvedčivo 7:2 a upevnili si druhé miesto v tabuľke. Poprad je šiesty.Zvolenčania "vyleteli" na súpera a už v 3. minúte sa ujali vedenia po tom, ako nahodený puk z hokejky Meliška šikovným tečom usmernil do siete Leskinen. Aj v druhom góle mal prsty Meliško, keď jeho strelu Čiliak neudržal a Puliš doklepol puk do siete - 2:0. V úvodnej časti pridali jasne lepší Zvolenčania ďalšie dva góly, ktorými si vybudovali pohodlný náskok.Od druhej tretiny už stál v bránke hostí Rychlík namiesto Čiliaka, ani on si však čistý štít dlho neudržal. Domáci vyvinuli veľký tlak a strelu Hraška od modrej čiary tečoval za chrbát svojho brankára M. Mešár. Šiesty gól úradujúceho majstra pridal Osterberg, až potom sa dostali k slovu hostia, ktorí skorigovali na 2:6 z ich pohľadu.V záverečnej časti sa duel prakticky už iba dohrával. V 53. minúte zaznamenal siedmy gól Zvolena Leskinen, ktorého strelu príklepom sa Rychlíkovi nepodarilo zneškodniť. Hosťom o malú chvíľu neprialo šťastie pri pokuse Ullyho, ktorý zastavila horná žrď. Domáci si po streleckom koncerte vychutnali v záverečnej minúte ovácie publika v stoji.V nedeľnom stretnutí 42. kola Tipos extraligy zvíťazili hokejisti Dukly Trenčín na ľade HK Spišská Nová Ves 4:1. Vďaka triumfu strácajú na nováčika už len jeden bod, pričom odohrali o tri zápasy menej.Spišiaci sa hotovali ukončiť päťzápasovú šnúru prehier, no škrt cez rozpočet im spravil nevydarený vstup do súboja s Trenčínom. V 7. minúte poslal hostí do vedenia v presilovke Tybor, ktorého teč skončil za Surákom. Následne mali možnosť početnej výhody aj domáci, ale naložili s ňou trestuhodne. Hrubú chybu ich obrany potrestal Bezúch, ktorý v oslabení skóroval do odkrytej časti bránky. Ďalší priebeh úvodnej tretiny bol bohatý na šance na oboch stranách klziska, ale ďalší gól nepadol.Až v 26. minúte poslal Duklu do trojgólového trháku Bezúch, ktorý strelou od modrej prekvapil Suráka. Spišiaci vzápätí vyvinuli veľký tlak, ktorý ešte umocnili vylúčenia E. Šveca a Crinona, ale skvele chytajúceho Bownsa prekonať nedokázali.Nádej domácich na zisk aspoň bodu zhasla v 45. minúte. Trenčania predviedli peknú kombinačnú akciu, na konci ktorej bol Berisha - 0:4. Nieminen, Štrauch i Atwal sa snažili zmierniť prehru, ale na Bownsa nevyzreli. Podarilo sa to až v 57. minúte Štrauchovi, ktorý britskému brankárovi Dukly prekazil radosť z prvého shutoutu v tejto sezóne.