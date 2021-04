Hokejisti Slovanu zvíťazili nad Nitrou, chýba im už len jeden triumf

HK Nitra - HC Slovan Bratislava 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)



Góly: 35. Finlay (Žitný, Hrnka), 43. Slovák (Tvrdoň) - 25. Ališauskas (Matoušek), 35. Šišovský (O’Donnell, Maier), 55. Harris (Buček, Gašpar). Rozhodovali: Orolin, Žák - Jedlička, Frimmel, vylúčení: 7:10 na 2 min, navyše: Matoušek (Slovan) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



/stav série: 0:3/



Nitra: O’Connor – Mezei, Bodák, Švarný, Nemec, Ege, Pupák, Vitáloš – Tvrdoň, Slovák, Holešinský – Finlay, Hrnka, Žitný – Bajtek, Kollár, Fominych – Šiška, Šťastný, Minárik - Drábek



Slovan: Parks – Meszároš, Štajnoch, Sersen, Ališauskas, Maier, Brodzinski, Valach – Gašpar, Harris, Buček – Šišovský, Kytnár, O'Donnell – Rapáč, Zigo, Matoušek – Kundrik, Bortňák, Lukošík - Jendek

Nitra 4. apríla (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili aj v treťom zápase štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy nad Nitrou. V nedeľu na jej ľade vyhrali 3:2, v sérii vedú 3:0 a už len jeden triumf ich delí od postupu do semifinále. Štvrtý duel je na programe v pondelok. V nedeľu sa postaral o víťazný gól v 55. minúte Brant Harris.Už na predzápasovom rozkorčuľovaní prišlo ku konfliktu medzi oboma mužstvami a to sa prenieslo aj do úvodnej tretiny. Prvá dvadsaťminútovka priniesla rozkúskovaný hokej s množstvom vylúčení, no v takmer hodinu trvajúcom dejstve gól nepadol. "Corgoňov" podržal výbornými zákrokmi brankár O’Connor, ktorý si poradil s dorážkami Sersena či únikom Harrisa. Na opačnej strane otestoval pozornosť Parksa švihom Vitáloš.Prostredná časť hry bola o čosi menej rozkúskovaná a skóre sa menilo hneď trikrát. V 25. minúte zrejme brankárovi Nitry prebehol hráč cez výhľad a nenápadná strela Ališauskasa skončila v bránke - 0:1. Vyrovnať mohol o tri minúty Bajtek, ktorý dobre zapracoval v oslabení, ale jeho strelu zastavila konštrukcia bránky. Nitranom opäť nefungovali presilové hry, čo dokázal potrestať v 35. minúte Šišovský a Slovan viedol o dva góly. To však platilo iba 16 sekúnd, keď vrátil Nitru späť do hry úspešnou dorážkou Finlay.Na začiatku tretej tretiny mali domáci príležitosť hrať presilovku štyroch proti trom, ktorú nekompromisnou strelou využil Slovák - 2:2. V 46. minúte vykorčuľoval spoza bránky Fominych a nenápadne nahodil puk na Parksa. Hlavný rozhodca si musel overiť u videorozhodcu či puk neprekročil bránkovú čiaru, ale nestalo sa tak. Nitrania boli aktívnejší, no paradoxne inkasovali. V 55. minúte sa puk odrazil k Harrisovi a ten pred prázdnou bránkou nezaváhal. Domáci sa aj napriek tlaku už presadiť nedokázali a "belasí" získali aj tretí bod v sérii.