HC Slovan Bratislava vyhral nad HK Nitra

HK Nitra - HC Slovan Bratislava 0:4 (0:0, 0:0, 0:4)



Góly: 47. Harris (Jääskeläinen, Takáč), 53. Haščák (Yogan), 54. Takáč (Harris), 55. Rapuzzi (Haščák, Gachulinec) Rozhodovali: Stano, Kalina - Janiga, Šefčík, vylúčení: 1:1, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.



Nitra: O’Connor – Raskob, Mezei, Švarný, Bodák, Vitaloš - Buček, Baláž, Hrnka – Tvrdoň, Rockwood, R. Varga – Múčka, Bajtek, Molnár – Volko, Šramaty, Drábek



Slovan Bratislava: Gudlevskis – Golian, MacKenzie, Sersen, Gachulinec, Maier, Valach, Beňo - Yogan, Rapuzzi, Haščák – Takáč, Harris, Jääskeläinen – Matoušek, Kytnár, Gašpar – Fominych, J. Sukeľ, Urbánek - Šotek

Nitra 12. decembra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava natiahli víťaznú sériu v Tipos extralige na 10 zápasov. V nedeľnom dueli 26. kola vyhral líder tabuľky na ľade HK Nitra 4:0, keď všetky góly zaznamenal v poslednej tretine.Nitra nastúpila na zápas proti Slovanu v oklieštenej zostave, ktorú tvorilo iba sedemnásť korčuliarov. V zápase sa tak nemohli oprieť o svoju nátlakovú hru a zamerať sa museli prioritne na defenzívu. Počas úvodného dejstva nepúšťali Slovan do vyloženejších príležitostí. Najviac zaujali štyri momenty. Prvý z nich v 12. minúte, keď vystrelil Gachulinec, ale jeho strelu a následnú skrumáž upratala obrana Nitry. V 14. minúte na opačnej strane ukázal svoje zručnosti Rockwood, ktorý sa zbavil Maiera, ale bekhendom mieril iba do Gudlevskisa. V 15. minúte dorážal Rapuzzi, ale O’Connor pohotovo zasiahol. V závere tretiny mohol poslať domácich do vedenia Mezei, ale presnú prihrávku od Rockwooda nezúžitkoval.V prostrednej časti sa hra ešte viac vyrovnala a paradoxne viac streleckých pokusov mali domáci. Slovan sa nedokázal presadiť cez organizovanú defenzívu Nitranov a spoľahlivého O’Connora. Na opačnej strane pohrozil v 26. minúte Molnár, ktorého usmernenie puku lízlo hornú žŕdku. Aj na prvú početnú výhodu sa čakalo až do 38. minúty. Domáci v presilovke strávili takmer dve minúty v pásme hostí, no Baláž či Buček gól nestrelili.Ani “belasí” svoju prvú presilovku nevyužili, to ich však nemuselo mrzieť. V 47. minúte vystrelil Jääskeläinen a puk sa odrazil pred voľného Harrisa, ktorý poslal Slovan do vedenia. Nitra už len s ťažkosťami mobilizovala sily do záveru a hostia využili extrémnu vyťaženosť domácich bekov. V priebehu necelých dvoch minút sa gólovo presadili Haščák, Takáč a Rapuzzi.