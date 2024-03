Hokejisti HK Poprad zvíťazili nad HK Nitra 2:0

štvrťfinále play off Tipos extraligy – tretí zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Nitra - HK Poprad 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)



Góly: 42. Coulter (Kukuča, Betker), 59. Dmowski (Bates). Rozhodovali: Stano, Štefik - Gegáň, Knižka, vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 3600 divákov



Nitra: Kašík – Mezei, Cotton, Kousa, Fatul, Vitaloš, Stacha, Valent – Buček, Čederle, Lacka – Okoličány, Gill, Bajtek – Jackson, Bubela, Newell – Pobežal, Hrnka, Bačo



Poprad: Belányi – Betker, Cardwell, Brincko, Brejčák, Svedberg, Turan, Mešár – Dmowski, Coulter, Kukuča – Záborský, Bjalončík, Calof – Bates, Jendek, Svitana – Šotek, Suchý, Mlynarovič – Bodnár



/stav série: 1:2/

Nitra 24. marca (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v treťom zápase štvrťfinále play off Tipos extraligy na ľade HK Nitra 2:0. V sérii hranej na štyri víťazné stretnutia sa Popradčania ujali vedenia 2:1. Štvrtý súboj je na programe v pondelok 25. marca opäť pod Zoborom.Duel vynechal popradský brankár Vay, ktorý sa zranil v závere druhého zápasu a nahradil ho Belányi. Od úvodu stretnutia obe mužstvá dôsledne bránili stredné pásmo a bolo zrejmé, že rozohranúmôže rozhodnúť jediný gól. Popradčania sa presadili v úvode tretieho dejstva, keď brejk úspešne zakončil Coulter. Nitrania mohli vyrovnať v 47. minúte, no pri tutovke Bubelu podržalBelányi. Triumf hostí poistil 77 sekúnd pred záverečnou sirénou gólom do prázdnej bránky Dmowski.