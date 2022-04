Nitrania sa po víťazstve nad Zvolenom opäť ujali vedenia v sérii

HK Nitra - HKM Zvolen 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)



Góly: 8. Buček (Nemec, Rockwood), 27. Hrnka (Holešinský, Tvrdoň), 51. Rockwood (Buček, Švarný) - 15. Zuzin (Viedenský, Roy), 24. Leskinen (Krieger, Kubka). Rozhodovali: Goga, Orolin - Crman, Jedlička, vylúčenia: 4:3, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3600 divákov



Nitra: O’Connor – Mezei, Š. Nemec, Švarný, Raskob, Vitáloš, Bodák, Pupák – Buček, Buncis, Krivošík – A. Sýkora, Rockwood, R. Varga – Tvrdoň, Hrnka, Holešinský – Bajtek, Baláž, Múčka - Drábek



Zvolen: Rahm – Kotvan, Meliško, Diakov, Roy, Hraško, Kubka, Barcík, Brumerčík – Zuzin, Viedenský, Puliš – Leskinen, Krieger, Osterberg – Stupka, J. Mikúš, Saracino – Csányi, Marcinek, Török



/stav série: 2:1/



Nitra 13. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra vedú v semifinálovej sérii Kaufland play off Tipos extraligy nad HKM Zvolen 2:1 na zápasy. V stredajšom treťom stretnutí vyhrali doma 3:2, keď o ich triumfe rozhodol gól Adama Rockwooda v 51. minúte. Kanadský útočník si v dueli pripísal aj asistenciu. Bilanciu 1+1 mal v domácom drese aj Samuel Buček. Štvrtý duel je na programe vo štvrtok opäť v Nitre.Prvú veľkú príležitosť tretieho duelu mal v 4. minúte domáci kanonier Buček, ktorý však bekhendom neusmeril presnú prihrávku od Nemca. Rovnaká súhra však v 8. minúte už skončila gólom. Nemec v presilovej hre nabil na 50. gól v sezóne Bučekovi a ten zo svojej parkety prestrelil Rahma - 1:0. V 11. minúte sa podarilo Zvolenčanom vyrovnať, avšak gól musel odobriť videorozhodca Peter Jonák, pretože puk zostal stáť na hranici bránkovej čiary. Hlavný rozhodca najskôr na pokyn videorozhodcu gól uznal, no Nitrania si zobrali “coach challenge”, ktorá priniesla definitívny verdikt, že gól neplatí. “Bryndziari” však predsa do prestávky vyrovnali zásluhou dôrazného Zuzina.V prostrednej časti sa podarilo Zvolenčanom ísť prvýkrát do vedenia, keď sa presadil Leskinen. “Corgoni” však zapli na vyšší stupeň a súpera viackrát zatlačili v obrannom pásme. V 27. minúte sa na radosť domácich divákov podarilo Nitranom aj vyrovnať. Strieľanú prihrávku usmeril za Rahmov chrbát Hrnka - 2:2.Zápas smeroval k situácii, kto dá gól, vyhrá. V 50. minúte nevyužil Zvolen presilovú hru, v ktorej Zuzinova strela obtrela ľavú žŕdku. Hneď vzápätí to Nitrania potrestali, keď Buček naservíroval puk ako na podnose Rockwoodovi a ten rozjasal Nitra arénu - 3:2. Záver zápasu sa dohral v obrannom pásme Nitry, ktorá sa oduševnene bránila. Rozhodujúcim faktorom bol napokon brankár O’Connor, ktorý v závere zatiahol roletu a zlikvidoval všetky šance Zvolenčanov a Nitra sa vďaka nemu opäť ujala vedenia v sérii.