Hokejisti HK Nitra zvíťazili nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:4

Tipos extraliga - 42. kolo:



HK Nitra - MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:4 po predĺžení (1:2, 2:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 16. Bajtek (Gates, Buček), 22. Gates (Jackson), 26. Buček (Jackson), 45. Čederle (Lacka, Newell), 61. Jackson (Gates, Cotton) – 15. Hraško (Berry, Egle), 19. Vojtech (Réway, Sukeľ), 37. A. Nauš (Berry), 41. Žilka (Avcin, Kriška). Rozhodovali: Výleta, Klejna - Hercog, Vyšný, vylúčení: 1:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2397 divákov



Nitra: Kašík – Mezei, Cotton, Gajdoš, Valent, Stacha, Vitaloš, Fatul – Buček, Gill, Bajtek – Jackson, Gates, Newell – Okoličány, Čederle, Lacka – Bača, Pobežal, Vybiral



L. Mikuláš: Krasikov – Mezovský, Thompson, Hraško, Žilka, Lalík, Fekiač, D. Jendroľ – Avcin, Quince, Kriška – A. Nauš, Egle, Berry – Sukeľ, Réway, Vojtech – T. Nauš, Vankúš, Nespala



Nitra 4. februára (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v nedeľňajšom zápase 42. kola Tipos extraligy nad MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:4 po predĺžení.dokázali zdolať Liptákov prvýkrát v sezóne a upravili nepriaznivú bilanciu vzájomných duelov na 1:3. Nitrania sa priblížili štvrtým Košiciam na rozdiel jediného bodu. Liptovskému Mikulášu pred reprezentačnou prestávkou patrí 10. miesto.Úvod stretnutia patril domácim, ktorí vyslali na bránku súpera až 17 striel, no hostí podržal brankár Krasikov. Liptáci otvorili skóre v 15. minúte, keď sa ujalo nahodenie Hraška, na ktoré dokázal reagovať tečom Bajtek, ale pred odchodom do šatní využil zlú komunikáciu nitrianskej defenzívy Vojtech. Nitranom vyšlo prvých päť minút prostrednej časti hry, keď vyrovnal Gates a vedenie prezabezpečil Buček. Liptáci v závere druhého dejstva vyrovnali zásluhou Aurela Nauša a na začiatku tretej časti opäť viedli po góle Žilku. Ofenzívny duel s množstvom šancí napokon dospel po vyrovnávajúcom presnom zásahu Čederleho až do predĺženia, v ktorom rozhodol po 23 sekundách o víťazstve Nitry americký útočník Jackson.