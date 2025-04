Nitra zvíťazila nad Žilinou 2:1

semifinále play off Tipos extraligy – prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Nitra - DOXXbet Vlci Žilina 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



Góly: 21. Čederle (Okoličány), 34. Kováč – 24. Tourigny (Ranford, Miller). Rozhodcovia: Jobbágy, Stano - Bogdaň, Hercog, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3600 divákov (vypredané)



/stav série: 1:0/







Nitra: Aittokallio – Mezei, Cotton, Hain, Green, Stacha, Vitaloš, Bača – Bajtek, Gill, Descheneau – Passolt, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Buček – T. Pobežal, Hrnka, Kováč



Žilina: LaCouvee – Tourigny, Miller, Gachulinec, J. Pobežal, Korenčík, Holenda – Fejes, R. Dej, Mucha – Avcin, Baláž, Ranford – Tkáč, Juščák, Kolenič – Koyš, Galamboš, R. Varga



Nitra 4. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili nad tímom DOXXbet Vlci Žilina 2:1 v úvodnom semifinálovom zápase play off Tipos extraligy. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Druhý duel je na programe v sobotu od 18.00 h opäť pod Zoborom.Skóre sa mohlo meniť už po 90 sekundách hry, keď sa do zakončenia natlačil hosťujúci Hunter Fejes, jeho pokus však skončil na žŕdke. Prvá tretina s množstvom šancí ešte gólom neskončila, presné zásahy prišli až v prostrednej časti. Už v jej úvodnej minúte poslal Nitru do vedenia Sebastián Čederle. Hostia vyrovnali o tri minúty neskôr po tom, čo padáčik od polovice ihriska z hokejky Miguela Tourignyho prekvapivo skončil za chrbtom domáceho brankára Samiho Aittokallia. „Corgoňom“ však vrátil náskok v 34. minúte Hugo Kováč, ktorý potrestal nepresnú rozohrávku Tourignyho. V treťom dejstve už „vlci“ nedokázali poslať duel do predĺženia a v sérii tak vedie úradujúci majster.