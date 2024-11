Nitra zdolala Žilinu 3:1

Tipos extraliga - 24. kolo:



HK Nitra - Vlci Žilina 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)



Góly: 20. Camara (Ritchie), 38. Pobežal (Ritchie, Camara), 60. Čederle (Bajtek, Lacka) – 45. Walega (tr. strieľanie). Rozhodcovia: Klejna, Výleta - Jedlička, Gegáň, vylúčenia: 3:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 3186 divákov.



Nitra: Kašík – Lisý, Mezei, Cotton, Stacha, Vitaloš, Auk, Hain, Bača – Bajtek, Gill, Buček – Ritchie, T. Pobežal, Camara – Lacka, Bubela, Jackson – Bačo, Čederle, Chrenko



Žilina: LaCouvée – Malina, Tourigny, J. Pobežal, Diakov, Holenda, Belluš – Lukosevicius, Jones, Dej – Kolenič, Walega, Fejes – Baláž, Galamboš, Varga – Mucha, Šmída, Koyš

hlasy trénerov /zdroj: TASR/



Andrej Kmeč, tréner Nitry: "Bol to výborný, rýchly hokej a prispela k tomu aj Žilina, ktorá hrala nepríjemne. My sme odolali, súper nás neprečísloval. Naopak, boli sme silní na puku, mali sme veľa šancí. Škoda gólu, ktorý sme inkasovali, dostali sme sa trochu do útlmu a Žilina cítila nejakú šancu. Záver sme ustáli a bol to veľmi dobrý výkon od brankára až po všetkých hráčov a zaslúžené tri body."



Milan Bartovič, tréner Žiliny: "Očakávali sme, že Nitra bude hrať nátlakový hokej, to sa aj potvrdilo. Na začiatku zápasu sme boli pod tlakom. Upozorňovali sme ráno, že potrebujeme mať dobré striedania, keďže Nitra rýchlo otáča puky zo svojho pásma a chce hrať na prečíslenia. Pri góle na 0:1 sme mali zlé striedanie. Druhý gól padol po strate puku na modrej čiare. Tretiu tretinu sme odohrali výborne, siahali sme na body."

Nitra 29. novembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra zdolali tím Vlci Žilina aj v treťom vzájomnom stretnutí v prebiehajúcom ročníku Tipos extraligy. Úradujúci majstri zvíťazili v 24. kole na domácom ľade 3:1 a so 45 bodmi si upevnili tretie miesto v tabuľke.Nitrania boli odmenení za aktivitu 46 sekúnd pred prvou sirénou, keď sa presadil Anthony Camara. Dvojgólové vedenie zabezpečil domácim v 38. minúte Tomáš Pobežal. Kamil Walega síce v 45. minúte premenil trestné strieľanie a znížil, no Žilinčanom to nestačilo. Úspešný návrat po zlomenine ruky a dvojmesačnej absencii zaznamenal Sebastián Čederle. Dvadsaťštyriročný útočník nastúpil na centri štvrtej formácie a gólom na 3:1 poistil plný bodový zisk