TIPOS EXTRALIGA: HK Poprad angažoval obrancu Repeho

Poprad 6. novembra (TASR) - Slovinský hokejový obranca Jurij Repe podpísal zmluvu s HK Poprad. Extraligový klub o tom informoval na oficiálnej internetovej stránke.



Repe si najvyššiu slovenskú súťaž vyskúšal už v sezóne 2019/2020, v ktorej obliekal dres HC Košice. V 44 zápasoch strelil päť gólov, pridal 12 asistencií a deväť plusových bodov. V lete 2020 podpísal zmluvu s michalovskou Duklou, no do prípravy s tímom nenastúpil. Napokon však bude opäť pôsobiť v najvyššej slovenskej súťaži, pričom do Popradu ho zlanáril aj útočník "kamzíkov" Dávid Skokan, s ktorým sa poznajú z pôsobenia v Košiciach.



"Dávid mi volal a povedal mi o záujme Popradu. O pár dní mi telefonoval riaditeľ klubu pán Ľudovít Jurinyi a dohodli sme sa," povedal Repe, ktorý by mal premiéru v novom pôsobisku absolvovať počas budúceho týždňa. "Chceli sme doplniť obranu o skúseného hráča. Som rád, že sme sa dohodli. Rokovania boli rýchle a korektné," doplnil Jurinyi.