TIPOS EXTRALIGA: Poprad zvíťazil nad Michalovcami a znížil stav série

HK Poprad - HK Dukla Ingema Michalovce 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)



Góly: 3. Haščák (Skokan, Svitana), 14. Handlovský (Vandas, Preisinger) – 8. McCormack (Lalancette). Rozhodovali: Stano, Tvrdoň – Crman, D. Konc ml, vylúčení: 5:7 na 2 min, navyše Mashinter (Poprad) a Louis (Michalovce) 10 min za zhodenie rukavíc, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, bez divákov



Stav série: 1:2



Zostavy:



Poprad: Vošvrda – Drgoň, Brejčák, Seigo, Dalhuisen, Ulrych, Hudec, Kramár – Svitana, Skokan, Haščák – Handlovský, Preisinger, Vandas – Livingston, Zagrapan, Tavi – Mešár, Matej Paločko, Mashinter – Jevoš.



Michalovce: Škorvánek – Mihálik, Mudrák, Ťavoda, McCormack, Southorn, Louis, Šedivý, Lačný – Erkinjuntti, Lalancette, Korhonen – Šoltés, Suja, Takáč – Bartánus, Galamboš, Regenda – Mašlonka, Lehtonen, Török.



Poprad 19. apríla (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v treťom zápase semifinále Kaufland play off Tipos extraligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 2:1 a znížili stav série na 1:2. Štvrtý zápas je na programe v utorok opäť na popradskom ľade.Poprad začal na domácom ľade zostra. Už po 32 sekundách hry putoval na trestnú lavicu Mudrák. Presilovku využil po presnej strele do hornej časti bránky najlepší strelec súťaže Marcel Haščák. Hostia odpovedali v rovnakom štýle. Prvé vylúčenie Popradu potrestal v 8. minúte s prispením konštrukcie bránky McCormack. Druhý gól hostí mohla pridať dvojica Mihálik - Takáč, obaja ale svoje šance nevyužili. Spestrením prvej tretiny bol dohodnutý súboj medzi Mashinterom a hosťujúcim Louisom, ktorý hneď po buly zhodili na začiatku 13. minúty rukavice. V pästnej výmene ale nič nepredviedli, prvá na ľade skončil Kanaďan v službách kamzíkov. Divadlo viac prospelo Popradčanom. V 14. minúte sa za bránkou uvoľnil zo zovretia Mihálika domáci útočník Vandas a naservíroval ideálny puk medzi kruhy Handlovskému , ktorý strelou po ľade prekonal Škorváneka - 2:1. Vzápätí sa mohol do listiny strelcov zapísať aj osamotený Vandas. Brankára Michaloviec však neprestrelil. V závere prvej tretiny mal Poprad po faule na Vandasa k dispozícii trestné strieľanie. Kapitán Svitana ho nepremenil.V druhej tretine sa nehral otvorený hokej, obaja súperi totiž taktizovali. Útočníci sa preto dostávali do streleckých pozícií iba sporadicky. Viac práce mal hosťujúci brankár Škorvánek. Popradčania mali navrch aj vďaka dvom početným výhodám. Do najväčšej príležitosti sa paradoxne dostali líšky počas presilovky domácich. Drgoň zle rozohral vo vlastnom obrannom pásme a Vošvrda hasil pri Korhonenovom zakončení.Poprad v záverečnom dejstve stavil na defenzívu a hostí prakticky do ničoho nepúšťal. Domáci smerom dopredu nič nevymýšľali a hrali jednoducho. V závere tretiny si hostia vzali oddychový čas, ale ani ich hra bez brankára vyrovnanie nepriniesla. Poprad tak zaknihoval prvé víťazstvo v semifinálovej sérii proti Michalovciam.