HK Poprad zdolil HC Micron Nové Zámky 8:3

HK Poprad - HC Micron Nové Zámky 8:3 (3:1, 3:0, 2:2)



Góly: 3. Bortňák (Novajovský, Ulrych), 4. Svitana (Skokan, Livingston), 6. Mešár (Šišovský, Drgoň), 27. Skokan (Svitana, Drgoň), 33. Bjalončík (Handlovský), 34. Livingston (Demo, Skokan), 41. Svitana (Skokan, Drgoň), 54. Livingston (Skokan, Svitana) - 12. Farley (Varga, Holenda), 44. Roman (Reini), 52. Šiška (Varga, Klempa). Rozhodovali: Adamec, Jobbágy – Beniač, Bogdaň, vylúčení: 5:6, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 869 divákov



Poprad: Tomek – Drgoň, Brejčák, Dalhuisen, Rymsha, Ulrych, Novajovský, Demo – Svitana, Skokan, Livingston – Vandas, Bjalončík, Handlovský – Mešár, Bortňák, Šišovský – Hudec, Matej Paločko, Dzivjak.



Nové Zámky: Engstrand (6. Lackovič) – Hatala, Holenda, Ligas, Bull, Roman, Reini, Hrabčák, Knižka – Števuliak, Šiška, Klempa – Varga, Jackson, Farley – Mišiak, Barto, Kurbatov – Tóth, Ferenyi, Ondrušek.

Hlasy:

Ján Šimko, asistent trénera Popradu: "Našou snahou bolo nadviazať na solídny výkon zo zápasu v Spišskej Novej Vsi. Vedeli sme, že nás čaká konsolidované mužstvo z Nových Zámkov po vysokej výhre nad Prešovom. Prvá tretina nám vyšla doslova unikátne. Sme šťastní, že sme odčinili domácu prehru s Banskou Bystricou. Záaps sme mali od začiatku do konca vo vlastných rukách a výsledok zodpovedá predvedenej hre."



Gergely Majoross, tréner Nových Zámkov: "Bol to pre nás veľmi ťažký zápas. Môj tím je inak vysoko konkurencieschopný, konsolidovaný a predvádza rýchly hokej, ale proti Popradu sme boli všade neskoro a prehrávali sme súboje. Poprad je jeden z najlepších tímov v lige. Mali sme tam šance vrátiť sa späť do zápasu, ale nevyšlo nám to. Čaká nás ešte dlhá cesta."

Poprad 3. októbra (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v 5. kole Tipos extraligy nad HC Micron Nové Zámky 8:3.Hostia z Nových Zámkov, ktorý v piatkovom kole nadelili Prešovu až osem gólov, sa v nedeľu večer predstavili v Poprade. Zápas sa ešte iba rozbiehal, keď sa v 3. minúte z dorážky presadil domáci Bortňák. Na opačnej strane nebezpečne vypálil Klempa, ale jeho strela skončila na zadnom plexiskle. Z následného protiútoku skóroval Svitana, keď brankárovi Nových Zámkov trestuhodne prepadol puk na bližšej žrdi - 2:0. V 5. minúte mohli hostia znížiť, ale nemožné zahodil Varga a domáce publikum ocenilo potleskom Tomekov famózny zásah lapačkou. Opäť tak platilo otrepané "nedáš a dostaneš". Pred Engstrandom zamiešal pukom mladučký Mešár a bekhendom sa nemýlil - 3:0. Hosťujúca lavička preto siahla po výmene brankárov, medzi tri žrde sa postavil Lackovič. "Býci si v druhej polovici prvej tretiny vybojovali minútovú dvojnásobnú výhodu v presilovej hre. Po rýchlej kombinácii posielal puk do odkrytej časti popradskej bránky pohotový Farley - 3:1. V pokračujúcej presilovke 5 na 4 unikol Svitana, ale jeho blafák si Lackovič postrážil.Gólostroj domácich "kamzíkov" sa nezastavil ani v prostrednej časti hry. V 27. minúte hrali Popradčania presilovú hru a Svitana naservíroval puk pred prázdnu bránku Skokanovi, ktorý pohodlne skóroval - 4:1. Hostia na ľade veľa kazili, čo 33. minúte dokonale využil druhý útok domácich. Handlovský našiel Bjalončíka, ten si položil brankára Nových Zámkov na ľad a Poprad viedol už o štyri góly. O minútu neskôr sa znova radovali domáci, strelcom šiesteho gólu do siete hostí bol Livingston.S Novými Zámkami to zle vyzeralo aj na začiatku tretej tretiny. Krátko po návrate Šišku z trestnej lavice sa parádne trafil Svitana - 7:1. Potom prišli chvíľky hosťujúcich strelcov. Najprv Števuliakovu strelu zastavila konštrukcia brány, ale po ňom už presne od modrej čiary namieril obranca Roman. Po vylúčení domáceho beka Dema hostia Popradčanov zavreli vo vlastnom pásme, z čoho profitoval gólom do prázdnej bránky po prihrávke Tibora Vargu najlepší strelec Nových Zámkov Juraj Šiška - 7:3. Výsledok ešte prikrášlili aj "kamzíci". Po rýchlej kombinácii nechytateľne zavesil James Livingston, ktorý stanovil konečný výsledok zápasu v pomere 8:3.