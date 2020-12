Hokejisti Dukly Trenčín zdolali Poprad 3:2

HK Poprad - HK Dukla Trenčín 2:3 pp a sn (0:2, 1:0, 1:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 34. Skokan, 44. Haščák (Skokan) - 5. Okuliar (Kettunen, Valach), 19. Hecl (Lemcke, Paukovček), rozhodujúci sam. nájazd: Berisha. Rozhodovali: Stano, Tvrdoň – Crman, Frimmel, vylúčení: 3:6 na 2 min, navyše Valach (Trenčín) 10 min za nešportové správanie sa, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0



Poprad: Vošvrda – Kramár, Drgoň, Dalhuisen, Brejčák, Repe, Ulrych, Hudec – Svitana, Skokan, Haščák – Vandas, Preisinger, Handlovský – Tavi, Zagrapan, Livingston – Matúš Paločko, Bjalončík, Hajnik – Matej Paločko.



Trenčín: Lacouvee – Ackered, Lemcke, Zeleňák, Bokroš, E. Švec, Rajnoha, Ilenčík – Okuliar, Kettunen, Berisha – Hecl, Paukovček, Sádecký – Bezúch, Rehuš, Valach – Ferenyi, J. Švec, Kukuča.

Na archívnej snímke hráči HK Poprad. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na archívnej snímke tréner Popradu Peter Mikula v Poprade 1. novembra 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Na archívnej snímke vľavo Ján Pardavý 5. novembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann

Poprad 13. decembra (TASR) - Hokejisti Popradu utrpeli prvú prehru po štyroch zápasoch. V nedeľnom stretnutí 22. kola Tipos extraligy podľahli na svojom ľade Trenčínu 2:3 pp a sn.Rozbehnutí "" z Trenčína potvrdzovali pod Tatrami dobrú formu od úvodných minút. Lepšie korčuľovali aj kombinovali. Už v 5. minúte pretavili svoju prvú presilovú hru v zápase na gól, ktorého autorom bol pohotový Okuliar. Domácim sa hra nedarila a rozbiehali sa veľmi ťažko. Druhý úder Trenčína prišiel krátko pred prvou prestávkou. Po vhadzovaní sa k vyrazenému puku pred Vošvrdovým bránkoviskom dostal Hecl a hostia viedli rozdielom dvoch gólov.V úvode druhej časti hry mali domáci trištvrteminútovú presilovku o dvoch hráčov. Tú síce zahrali dobre, ale Handlovského strela skončila iba na hornej žŕdke Lacouveeho bránky. Domáci pridávali na otáčkach a hostia sa len s ťažkosťami dostávali za útočnú modrú. Ojedinelú šancu mal Švec, jeho zakončenie tesne minulo tri žrde. "" sa kontaktného gólu dočkali až v 34. minúte. Ulrychova krížna prihrávka cez stredné pásmo aj so šťastím prepadla k osamotenému Skokanovi, ktorí si napriek signalizovanému faulu poradil pekným blafákom s brankárom hostí - 1:2.Vyrovnanie na sebe nenechalo dlho čakať. V 44. minúte vyhral Skokan súboj pri mantineli a perfektnou zadavkou vysunul do gólovej príležitosti Haščáka, ktorý si so zakončením poľahky poradil - 2:2. O tri minúty neskôr sa presadil Matúš Paločko. Jeho dorážka prišla po hvizde rozhodcu a tak gól neplatil. Vzápätí hráči predviedli v hokeji málo výdanú pasáž bez prerušenia hry, ktorá trvala sedem minút a 35 sekúnd. Tri minúty pred koncom riadnej hracej doby mali hostia veľkú možnosť rozhodnúť zápas v ponúknutej početnej výhode. Hostia ju však nezahrali dobre a o minútu neskôr si mužstvá úlohy vymenili.Popradčania si minútu z presilovky preniesli do predĺženia. Potom mali k dispozícii ešte jednu dvojminútovú výhodu, ale stretnutie nerozhodli. Samostatné nájazdy domácim vôbec nešli, naopak, hostia premieňali jeden za druhým. Ten rozhodujúci premenil v druhej sérii kanadský legionár hostí Berisha.Peter Mikula, tréner Popradu: "Ján Pardavý, tréner Trenčína: "