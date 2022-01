Kamzíci nezvládli Nitru a prehrali 4:6

HK Poprad - HK Nitra 4:6 (0:1, 2:0, 2:5)



Góly: 22. D. Bondra (Vandas), 39. Vandas (D. Bondra, Livingston), 56. Drgoň (Svitana, Ully), 60. Mešár (Mlynarovič) – 13. Rockwood (Varga, Raskob), 46. Holešinský (Nemec, Mezei), 47. Holešinský (Baláž, Rais), 49. Hrnka (Raskob, Varga), 55. Buček (Hrnka), 56. Buček (Hrnka). Rozhodovali: Novák, Kalina – Janiga, Frimmel, vylúčení: 8:8, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 688 divákov.



Poprad: Čiliak – Drgoň, Brejčák, Rymsha, Dalhuisen, Novajovský, Ulrych, Hudec – Ully, Arniel, Svitana – D. Bondra, Livingston, Vandas – Bjalončík, Mlynarovič, Mešár – Petráš, Paločko, Kundrík



Nitra: Honzík – Nemec, Mezei, Raskob, Švarný, Rais, Pupák – Holešinský, Baláž, Buček – Hrnka, Rockwood, Sýkora – Varga, Bajtek, Tvrdoň – Volko, Šramaty, Drábek

Poprad 18. januára (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v utorňajšom zápase 31. kola Tipos extraligy na ľade HK Poprad 6:4.V úvodných minútach zápasu sa obe mužstvá na ľade iba hľadali. Do prvej vážnejšej príležitosti sa dostal domáci Arniel po tom, ako vystihol riskantnú prihrávku hostí popred vlastnú bránku. Honzík sa prezentoval pohotovým zákrokom. Nitra udrela v presilovej hre. V 13. minúte sa obranou "kamzíkov" preštrikoval Rockwood a poľahky si blafákom poradil s bezmocným Čiliakom - 0:1. Po inkasovanom góle Popradčania pridali na pohybe i dôraze, výsledkom čoho bolo viacero sľubných príležitostí. Gól z nich však nepadol.Poprad vyrovnal hneď na začiatku druhej tretiny. Po Vandasovej prihrávke z rohu klziska poslal puk Bondra do siete pomedzi Honzíkove betóny - 1:1. V ďalšom priebehu mala Nitra k dispozícii 45-sekundovú presilovku o dvoch hráčov. Bol to však popradský útočník D. Bondra, ktorý individuálnou akciou pohrozil pred bránkou Nitry. V 33. minúte sa na ľade iskrilo, do šarvátky sa zapojila až pätica hráčov. Domáci skóre otočili tesne pred odchodom na druhú prestávku, keď sieť rozvlnil po šikovnom bekhendovom blafáku Vandas.Nitra spustila v záverečnej dvadsaťminútovke gólový uragán. Najprv rovnovážny stav zariadil v 46. minúte pohotovým zakončením Holešinský. Už o minútu šla Nitra do vedenia, keď sa druhým gólom v zápase presadil Holešinský. V 49. minúte sa v presilovej hre presadil nekompromisnou strelou Hrnka a Nitra viedla už o dva góly. To nebolo zo strany hostí všetko. Na útočnej modrej prepadol obranca domácich Rymsha a rýchlu kontru na dvakrát zakončil Buček. Domáci sa nevzdávali. V početnej výhode znížil na 3:5 delovkou od modrej čiary Drgoň. Následne to Popradčania skúšali hrou bez brankára a na konci 56. minúty poslal puk do opustenej bránky Popradu dvojgólový Buček. Desať sekúnd pred záverečným klaksónom sa ešte gólovo pripomenul Mešár - 4:6. V samom závere pretlačil puk do siete Mlynarovič, ale gól neplatil, pretože padol po uplynutí hracieho času.