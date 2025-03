Poprad zvíťazil nad Nitrou 6:5

štvrťfinále play off Tipos extraligy - tretí zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Poprad - HK Nitra 6:5 po predĺžení (2:2, 2:3, 1:0 - 1:0)



Góly: 9. Urbánek (Bjalončík, Kotvan), 12. Bracco (Urbánek), 23. Calof (Bracco, Cardwell), 38. Calof (Bourque, Cracknell), 53. Bourque (Calof), 63. Bjalončík - 9. Passolt (Bača, Bubela), 13. Passolt (Bubela, Cotton), 22. Čederle (Lacka), 35. Passolt (Green, Jackson), 37. Hrnka (Jackson, Green). Rozhodcovia: Štefik, Krajčík - Pribula, Gegáň, vylúčení: 5:7 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 1:1, 3556 divákov.



/stav série: 1:2/



Poprad: Vay (22. Belányi) - Turan, Bourque, Romančík, Kotvan, Cardwell, Malina, Božoň, Sluka - Calof, Cracknell, Nauš - Bracco, Urbánek, Bjalončík - Giľák, Suchý, Török - Nespala, Mlynarovič, Kundrik



Nitra: Kašík - Cotton, Mezei, Green, Hain, Vitaloš, Stacha, Bača - Descheneau, Gill, Buček - Jackson, Bubela, Passolt - Lacka, Čederle, Okoličány - Kováč, Hrnka, Pobežal





Poprad 21. marca (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili nad HK Nitra 6:5 po predĺžení v treťom štvrťfinálovom zápase play off Tipos extraligy. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy znížili na 1:2. Víťazný gól strelil v 63. minúte útočník Peter Bjalončík, keď potrestal chybu brankára hostí. Štvrtý duel je na programe v sobotu od 18.00 h opäť na popradskom ľade.Domáci nastúpili už aj s kapitánom Adamom Cracknellom, ktorý sa vrátil po odpykaní si polovice z dvojzápasového trestu. Už úvodná tretina naznačila gólové preteky. Oba tímy sa v nej dostali do vedenia, no neudržali si ho príliš dlho. V druhej pribudlo vylúčených a aj gólov. Oba tímy skórovali v presilovke aj v oslabení a útočník Nitry Josh Passolt skompletizoval v 35. minúte svoj hetrik. V tom čase už bol v bránke Popradu Filip Belányi, ktorý vystriedal Adama Vaya v 22. minúte. Hostia odskočili "kamzíkom" na dvojgólový rozdiel, no gól obrancu Trentona Bourquea v 53. minúte poslal duel do predĺženia. Obrat Popradu dokonal v 63. minúte Peter Bjalončík, keď využil chybu brankára Libora Kašíka v snahe o rozohrávku.