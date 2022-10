Hokej-TEL: HK Poprad posilnil Suchý, naopak v tíme skončil Nór Soberg

Poprad 11. októbra (TASR) - Účastníka hokejovej Tipos extraligy HK Poprad posilnil osemnásťročný útočník Markus Suchý. Klub na oficiálnej stránke informoval aj o ukončení spolupráce s nórskym útočníkom Markusom Sobergom.



Mladý odchovanec sa vrátil do Popradu z kanadskej juniorky. Suchý hral v drese "kamzíkov" počas tohtoročnej prípravy, no potom odišiel do Kanady, kde hral za tím Blainville-Boisbriand Armada. V piatich zápasoch si pripísal jednu asistenciu. "Po vydarenej príprave bol o mňa v Poprade záujem, ale ja som sa vrátil do Kanady s cieľom vybojovať si v tíme lepšie miesto. To sa mi nepodarilo, tak preto som sa rozhodol vrátiť do materského klubu. Budem plniť všetky úlohy od trénera a verím, že tímu pomôžem čo k najlepšiemu výsledku," uviedol Suchý.



Riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi privítal návrat mladého útočníka: "Mal v lete veľmi vydarenú prípravu, ale ešte to chcel skúsiť v Kanade. Povedali sme mu, že u nás má dvere otvorené. Sme radi, že ho máme pod dlhodobou zmluvou, je to veľmi perspektívny hráč do budúcna."



Pôsobenie pod Tatrami nevyšlo Sobergovi, ktorý sa nedokázal presadiť podľa svojich očakávaní. V slovenskej extralige odohral pre zranenie iba päť duelov. Z osobných dôvodov sa rozhodol požiadať o ukončenie zmluvy a vrátiť sa do Nórska. "Markus sa po zraneniach necítil komfortne. Želáme mu v ďalšej kariére len to najlepšie," poznamenal Jurinyi.