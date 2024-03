Spišská Nová Ves zvíťazila nad Banskou Bystricou 4:2

štvrťfinále play off Tipos extraligy – druhý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Spišská Nová Ves – HC '05 Banská Bystrica 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)



Góly: 30. Majdan (Bakoš, Kerbashian), 59. Nellis (Burgess, Archambault), 60. Vandas (Myklucha, Ališauskas), 60. Nellis (Burgess) - 10. Výhonský (Bačik, Nielsen), 44. Vela (Langkow, Turnbull). Rozhodovali: Štefik, Jobbágy – Pribula, Bogdaň, vylúčení: 3:6 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2793 divákov.







Spišská Nová Ves: Melicherčík – Romaňák, Merežko, Ališauskas, Žiak, Valach, Groch – Burgess, Nellis, Archambault – Bakoš, Kerbashian, Drábek – Rapáč, Bortňák, Majdan – Vandas, Myklucha, Džugan



Banská Bystrica: Krošelj – Luža, Bačik, Nielsen, Hora, D. Stránský, Ďatelinka – Turnbull, Vela, Macek – Výhonský, Bíreš, Matoušek – Petriska, Langkow, Faith – Žabka, Pavúk, Štrauch



/stav série: 2:0/



Spišská Nová Ves 19. marca (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili aj v druhom stretnutí štvrťfinálovej série, hráčov HC '05 Banská Bystrica zdolali v utorok 4:2. O svojom triumfe rozhodli v záverečných 91 sekundách, v ktorých strelili tri góly. O dva z nich sa postaral Anthony Nellis.Banská Bystrica sa ujala na Spiši vedenia v 10. minúte. V presilovej hre sa presadil Alex Výhonský. O vyrovnanie sa zaslúžil Juraj Majdan takmer presne v polovici stretnutia. Domáci však doplatili na nedisciplinovanosť a aj druhýkrát inkasovali v početnej nevýhode. V 44. minúte sa o to postaral Marcus Vela, keď bol rovnako ako pri prvom góle na trestnej lavici Róbert Džugan. Spišiaci si však pred zaplnených hľadiskom vytvorili silný tlak, ktorý zužitkovali a otočili duel vo svoj prospech.Nellis najprv vyrovnal v power play na 2:2 presnou strelou do horného rohu bránky a 33 sekúnd pred sirénou vsietil víťazný gól Michael Vandas po dorážke. Nellis následne ešte štyri sekundy pred koncom skóroval do prázdnej bránky. Tretí zápas sa bude hrať v piatok 22. marca v Banskej Bystrici