Košice na Spiši vzdorovali, domáci napokon úspešne zvládli nájazdy

Tipos extraliga - 29. kolo:

HK Spišská Nová Ves - HC Košice 4:3 pp a sn (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 27. Bortňák (Merežko, Björkung), 52. Bakoš (Kerbashian), 54. Archambault (Kerbashian, Bakoš), roz. nájazd Bakoš - 9. Pollock (Breton, Jääskeläinen), 29. Jokeľ (Chovan, Ferenc), 56. Berger (Breton, Fejes). Rozhodovali: Štefik, Výleta - M. Orolin, Jurčiak, vylúčení: 7:8 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 4300 divákov



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Merežko, Ališauskas, Valach, Žiak, Björkung, Romaňák, Vaverčák - Archambault, Nellis, Bakoš - Burgess, Kerbashian, Majdan - Vandas, Myklucha, Džugan - Drábek, Bortňák, Hamráček - Zöld

Košice: Janus - Olsson, Breton, Ferenc, Šedivý, Mihalik, Deyl, A. Bartoš - Lunter, Berger, Fejes - Jääskeläinen, Chovan, Pollock - Bačo, Šimun, Rogoň - Jadrný, Havrila, Jokeľ

Spišská Nová Ves 26. decembra (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v utorňajšom zápase 29. kola Tipos extraligy nad HC Košice 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci gól strelil útočník Martin Bakoš. Spišiaci si pred vypredanými tribúnami (4300 divákov) udržali domácu nezdolanosť, keď na vlastnom ľade zvíťazili vo všetkých 14 doterajších zápasoch. Vďaka triumfu nad "oceliarmi" sa udržali na čele tabuľky. Košice prehrali v ôsmom stretnutí za sebou a sú na priebežnom treťom mieste.Košičania viedli v zápase 1:0 aj 2:1, no Spišiaci gólmi Martina Bakoša a Oliviera Archambaulta v tretej tretine otočili skóre na svoju stranu. Gól košického útočníka Chasea Bergera z 56. minúty poslal duel do predĺženia. V ňom rozhodcovia udelili až päť menších trestov, no o víťazovi rozhodli až samostatné nájazdy. V nich sa postupne presadili Pollock a Bakoš, ktorý napokon dvakrát prekonal Janusa a dosiahol víťazný gól.