Spišská Nová Ves zdolala Košice 3:2

Tipos extraliga - 36. kolo:



HK Spišská Nová Ves - HC Košice 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)



Góly: 37. Meireles (Rapáč, Ford), 39. Valach, 44. Ford (Rapáč, Kestner) - 9. Pollock (Gildon), 11. Rogoň (Ferenc, Havrila). Rozhodcovia: Štefik, Novák - Stanzel, Novák, vylúčení: 5:9 na 2 min., navyše Hannoun (Spiš.) 5 min. za pichnutie a DKZ za nešp. správanie sa, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2647 divákov.



Spišská Nová Ves: Mitens - Žiak, Ališauskas, MacKinnon, Romaňák, Valach, Karaffa, Barcík - Rapáč, Ford, Majdan - Hannoun, Meireles, Kestner - Vandas, Myklucha, Džugan - Bortňák, Šuty



Košice: Eliaš - Parlett, Rosandič, Teves, Deyl, Ferenc, Gildon - Mikúš, Mart

Spišská Nová Ves 10. januára (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v piatkovom šlágri 36. kola Tipos extraligy nad HC Košice 3:2. Po súboji priebežne druhého tímu s prvým stiahli manko nana dva body. Spišiaci v zápase prehrávali 0:2, no napokon získali tri body, keď víťazný gól strelil v 44. minúte americký útočník Connor Ford.Pre Spišskú Novú Ves to bolo prvé víťazstvo po troch prehrách. Košičania prehrali v treťom zápase za sebou a v šiestom z uplynulých siedmich. Spišiakom podľahli v treťom zo štyroch tohtosezónnych vzájomných zápasov. Do tímu trénera Vladimíra Záborského sa po hosťovaní v Trenčíne vrátil Dalibor Bortňák.Hostia viedli od 11. minúty už 2:0 po góloch Pollocka a Rogoňa, no to bolo z ich strany všetko. Obrat Spišiakov naštartoval presilovkovým gólom Meireles a ich vydarený záver druhej tretiny potvrdil prvým gólom v sezóne obranca Valach, ktorý skóroval aj vďaka nešťastnému teču obrancu hostí Tevesa. O triumfe domácich rozhodol v presilovke Ford, keď využil prihrávku Rapáča - 3:2.