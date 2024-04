Hokejisti HK Spišská Nová Ves triumfovali nad HC Košice 5:4

semifinále play off Tipos extraligy – prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Spišská Nová Ves – HC Košice 5:4 pp (2:3, 1:0, 1:1 – 1:0)



Góly: 13. Žiak (Ališauskas, Vandas), 17. Nellis (Archambault, Ališauskas), 30. Drábek (Myklucha, Džugan), 56. Bortňák (Majdan, Groch), 63. Džugan (Romaňák, Myklucha) – 11. Jääskeläinen (Pollock, Mikúš), 13. Mikúš (Jääskeläinen, Pollock), 15. Pollock (Jääskeläinen, Lalonde), 56. Jääskeläinen (Pollock). Rozhodovali: Hronský, Klejna – Gegáň, Kacej, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4300 divákov.







Spišská Nová Ves: Melicherčík – Merežko, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Valach, Groch, Vaverčák – Burgess, Nellis, Archambault – Bakoš, Kerbashian, Drábek – Rapáč, Bortňák, Majdan – Vandas, Myklucha, Džugan – Zöld



Košice: Riečický – Olsson, Lalonde, Ferenc, Breton, Bartoš, Šedivý, Hudec – Bartánus, Berger, Fejes – Jääskeläinen, Pollock, Mikúš – Rogoň, Slovák, Šimun – Jadrný, Havrila, Jokeľ



/stav série: 1:0/



Spišská Nová Ves 5. apríla (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves triumfovali v prvom semifinálovom stretnutí play off Tipos extraligy nad HC Košice 5:4 po predĺžení. Ich víťazný gól strelil v 63. minúte útočník Róbert Džugan. V sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0. Druhý zápas je na programe už v sobotu 6. apríla opäť v Spišskej Novej Vsi.Košičania boli v úvodnej polovici prvej tretiny aktívnejší a krátko po nej sa dočkali prvého gólu. Pollock našiel medzi kruhmi Jääskeläinena, ktorý prekonal Melicherčíka. Spišiaci odpovedali po dvoch minútach, keď Žiak vyrovnal strelou od modrej čiary. Hostia však kontrovali po šiestich sekundách. Pollock vyhral vhadzovanie, našiel Jääskeläinena a akciu úspešne zakončil Mikúš. Obhajca titulu potom využil aj presilovú hru, Pollock zvýšil na 3:1. Gólová prestrelka pokračovala, Archambault vysunul Nellisa, ktorý upravil opäť len na rozdiel jedného presného zásahu. V polovici stretnutia sa podarilo Spišiakom vyrovnať, Drábek sa presadil v predbránkovom priestore a prekonal Riečického. Domáci sa päť minút pred koncom tretej časti dostali prvýkrát do vedenia, Bortňáková strela prepadla Riečickému do bránky. Opakovala sa však situácia z prvej časti a prišla rýchla odpoveď tímu hostí. Jääskeläinen vyrovnal po 23 sekundách na 4:4. V predĺžení po necelých troch minútach strelu Romaňáka tečoval Džugan a puk skončil v sieti.