Hokejisti Spišskej Novej Vsi podľahli Dukle Trenčín 1:3

Tipos extraliga - 24. kolo:



HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Trenčín 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)



Góly: 16. Števuliak (Majdan) - 14. Hlaváč (Tomík, Stránský), 57. Bezúch (Starosta, Krajč), 60. Hudec. Rozhodcovia: Jobbágy, Krajčík - Tichý, Ordzovenský, vylúčení: 4:4 na 2 min., navyše: Rapáč - Schmiemann obaja 5+DKZ za pästný súboj, presilovky a oslabenia: 0:0, 2291 divákov



Spišská Nová Ves: Mitens – Žiak, Ališauskas, Romaňák, MacKinnon, Groch, Barcík, Vaverčák – Kestner, Ford, Rapáč – Džugan, Drábek, Andrusiak – Števuliak, Hannoun, Majdan – Vandas, Vartovník, Danielčák – Karaffa



Trenčín: Grigals – Starosta, Cardwell, Schmiemann, Laurenčík, Hlaváč, Macejko – Krajčovič, Green, Josling – Leskinen, Krajč, Ahl – Ďurčo, Bortňák, Bezúch – D. Hudec, A. Stránsky, Tomík



Spišská Nová Ves 29. novembra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi prehrali v ôsmom z uplynulých deviatich zápasov Tipos extraligy. Finalista predošlého ročníka nestačil na domácom ľade na Duklu Trenčín, ktorej podľahol 1:3. Spišiakom patrí so 42 bodmi štvrtá priečka, Trenčania majú 30 bodov a figurujú na deviatom mieste.zrejme chcel nakopnúť k lepším výsledkom kapitán Branislav Rapáč, ktorý sa už v siedmej minúte pustil do pästného súboja s kanadským obrancom Quinnom Schmiemannom. Skóre však otvorili v 14. minúte hostia zásluhou Matúša Hlaváča. Už o 83 sekúnd neskôr vyrovnal Patrik Števuliak, no tri body zariadil pre Duklu v 57. minúte útočník Juraj Bezúch. Výhrupoistil dve sekundy pred záverečnou sirénou do prázdnej bránky Denis Hudec.