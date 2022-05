HKM Zvolen angažoval kanadského útočníka Sideroffa

Zvolen 6. mája (TASR) - Kanadský hokejový útočník Deven Sideroff sa stal hráčom HKM Zvolen. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Pre 25-ročného krídelníka pôjde o prvé pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži a tretie v Európe.



Jeho kariéra sa do roku 2020 odvíjala v nižších zámorských súťažiach, predovšetkým v AHL, v ktorej odohral 87 zápasov so ziskom 19 kanadských bodov (6+13). V roku 2015 ho z 84. miesta draftoval klub Anaheim Ducks, ale do NHL sa nepresadil. Sezónu 2020/2021 odohral v drese Innsbrucku v medzinárodnej IHL, ročník 2021/2022 strávil v druhej najvyššej švédskej súťaži. V drese Kristianstads IK mal v 52 zápasoch bilanciu 16 gólov, 23 asistencií, 65 trestných minút a 8 mínusových bodov.



"Deven je hráč s vynikajúcou strelou a vďaka tomu, že je pravák, bude veľmi užitočný v presilových hrách. Medzi jeho prednosti patrí vysoká pracovná morálka, rýchle korčuľovanie a nadpriemerné kombinačné zručnosti, ktoré dokáže využiť v kľúčových momentoch hry. Aj keď ho zdobí vynikajúca strela, tak o Devenovi nemôžeme hovoriť len ako o strelcovi, pretože pokiaľ nie je v dobrej streleckej pozícii, tak vďaka svojim kombinačným zručnostiam dokáže podržať puk a vytvoriť šancu pre spoluhráčov," uviedol zvolenský klub na margo novej akvizície.



Sideroff je prvá nová tvár v kádri trénera Petra Oremusa v medzisezónnom období. Klub nedávno informoval o pokračovaní spolupráce s brankárom Adamom Trenčanom a útočníkmi Petrom Zuzinom a Marošom Jedličkom. V klube už naopak nepokračujú brankár Robin Rahm, obrancovia Kirill Djakov, Jérémy Roy, Oldrich Kotvan a Jakub Meliško a útočníci Peter Krieger, Ville Leskinen, Kyle Osterberg, Nick Saracino, Juraj Mikúš, Radovan Puliš, Nikolas Gubančok a Tomáš Török.