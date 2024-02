Hokejisti Zvolena zdolali na svojom ľade posledné Humenné 4:0

43. kolo TEL:



HKM Zvolen – HC 19 Humenné 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)



Góly: 27. R. Bondra (Marcinek), 35. Lukosevicius (M. Hecl, C. Hults), 53. M. Hecl (C. Hults, M. Hults), 56. Rauhauser (Fortin, Zuzin). Rozhodcovia: Hronský, Výleta – M. Orolin, D. Konc ml.. Vylúčení na 2. min: 1:4, presilovky 2:0, oslabenia: 0:0, 1457 divákov.



Zostavy:



Zvolen: Kupsky – Mudrák, C. Hults, Hain, Andersson, Gachulinec, Rauhauser – Lukosevicius, M. Hults, M. Hecl – Kolenič, Fortin, Kašlík – K. Gábor, V. Fekiač, Mišiak – R. Bondra, Marcinek, Zuzin



Humenné: Galimov (42. Kozel) – Sredl, Meliško, Novota, Segienko, Ťavoda, Novický – Pereskokov, Kuru, Paršin – Lapšanský, Krajňák, Šoltés – Vaško, Linet, Handlovský – Thomka, Ragan, Borov





Zuzin bol nespokojný s využitím šancí, Humenčania zbrane neskladajú

Zvolen 14. februára (TASR) - Hokejisti Zvolena v 43. kole Tipos extraligy zdolali na svojom ľade posledné Humenné 4:0 a bodovali šiestykrát z uplynulých siedmich zápasov. Nováčik zaknihoval štvrtú prehru za sebou a nepriblížil sa bodovo k predposledným Novým Zámkam.V prvej tretine mali navrch domáci hokejisti, ktorí nevyužili množstvo šancí. Najväčšie M. Hults a Lukosevicius. Na opačnej strane nepotrestal pred prestávkou chybu C. Hultsa Paršin. Prevahu využili Zvolenčania až v strednom dejstve, keď sa najprv presadil blafákom R. Bondra a druhý zásah pridal švihom z kruhu Lukosevicius. V tretej tretine sa zranil hosťom brankár Galimov, nahradil ho Kozel a ten dvakrát inkasoval v oslabení, najprv tečoval puk za neho Hecl a potom ho pokoril z dorážky bekhendom Rauhauser.Hokejisti Zvolena potvrdili po reprezentačnej prestávke v stredajšom 43. kole hokejovej Tipos extraligy rolu favorita a zdolali na domácom ľade Humenné presvedčivo 4:0. Dostali sa tak cez rivala z Banskej Bystrice na priebežné šieste miesto v tabuľke, ktoré zaručuje priamu účasť v play-off.Duel pod Pustým hradom bol však dlho vyrovnaný, prvá tretina sa skončila bez gólov, keď Zvolenčania neskórovali z 23 vyslaných striel na bránku.prezradil zvolenský útočník Peter Zuzin, ktorý prevzal opätovne kapitánske céčko, keďže Jozef Sládok na duel nenastúpil.objasnil krídelník Zuzin a k vývoju v tabuľke ešte poznamenal:Humenčania sú v odlišnej situácii, bojujú o záchranu v extralige. V hre je do konca základnej časti 21 bodov a z poslednej pozície strácajú na predposledné Nové Zámky šesť bodov. „“ hodnotil neutešený stav po prehre vo Zvolene tréner Humenného Martin Štrba, pričom sa vyjadril aj k malému počtu vytvorených šancí najmä v predbránkovom priestore: