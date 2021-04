Zvolen zvíťazil v štvrťfinále Tipos extraligy nad Novými Zámkami 3:2

1. štvrťfinále play off:



HKM Zvolen – HC Nové Zámky 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)



Góly: 14. Zuzin (Viedenský), 21. Viedenský (R. Bondra, Melancon), 29. Kelemen (Marcinek) – 7. T. Varga (Iacobellis, P. Mikuš), 60. Števuliak (Rogoň, Västilä). Rozhodovali: Snášel ml., Štefik – Kacej, Ordzovenský, vylúčení na 2 min: 9:7, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, bez divákov.



/stav série 1:0/



Zvolen: Rahm – Kotvan, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Puliš, McPherson – Stupka, Viedenský, Zuzin – Marcinek, Tibenský, Kolenič



N. Zámky: Kiviaho – Hain, Västilä, Holenda , Fereta, M. Roman, P. Mikuš, Šeliga – Števuliak, Doggett, Rogoň – J. Jurík, Iacobellis, T. Varga – Majdan, Seppänen, Obdržálek – Andrisík, Ondrušek, Okoličány

Na snímke zľava Oldrich Kotvan (Zvolen) a Slater Doggett (Nové Zámky) v prvom zápase štvrťfinále Kaufland Tipos extraligy v hokeji HKM Zvolen – HC Mikron Nové Zámky vo Zvolene 2. apríla 2021. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke tréner HC Mikron Nové Zámky Gergely Majoross v prvom zápase štvrťfinále Kaufland Tipos extraligy v hokeji HKM Zvolen – HC Mikron Nové Zámky vo Zvolene 2. apríla 2021. Foto: TASR - Ján Krošlák

Zvolen 2. apríla (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v prvom štvrťfinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy nad HC Mikron Nové Zámky 3:2. Druhý duel je na programe v sobotu o 15.00 h opäť na zvolenskom ľade.Prvú šancu mal Zvolen v tretej minúte, Kolenič sa ocitol pred odkrytou bránkou a puk sa po jeho koncovke obtrel o ľavú žŕdku. Do vedenia tak išli hostia v siedmej minúte. Varga dostal priveľa priestoru pred bránkou a z dvoch metrov z ľavej strany prestrelil Rahma – 0.1. Nové Zámky mohli ísť po chybách Kotvana aj do dvojgólového vedenia, Rogoň s Vargom nevyužili tutovky sami pred gólmanom HKM. Aktivitu mužstva z juhozápadu Slovenska prerušil v štrnástej minúte Zuzin. Parádne sa trafil spoza kruhov i Rogoňa a prepálil Kiviaha – 1:1. Domáci ožili a mali ďalšie šance na obrat stavu. Nevyužili ich McPherson, Mikúš a po peknom prieniku ani Kolenič.Stredné dejstvo sa začalo presilovkou Zvolena a v 45 sekunde sa presadil Viedenský z pravej strany s prispením teču Haina. Mužstvo spod Pustého hradu ožilo, vytvorilo si následne i tlak, ale šance zahadzovali Nuutinen, Stupka a Mikúš. Skórovať sa podarilo až Kelemenovi v oslabení z dorážky po nevyužitom sóle Marcinka – 3:1. Štvrtý gól mali potom na hokejkách Puliš a Zuzin, no neuspeli zblízka. Kubka od modrej mieril pre zmenu do žŕdky.V tretej tretine nevyužili najprv Nové Zámky presilovku, keď nevystrelili ani na bránku. Početnú výhodu dostali aj domáci, zahrali ju oveľa lepšie, ale chýbala vyložená šanca. Následne však prišli dva zbytočné domáce fauly, no hostia opovrhli dvoma presilovkami v rade, nenašli totiž účinný recept na Rahma. V závere mohol Zvolen navýšiť vedenie, ak by lepšie mieril voľný Bondra z medzikružia alebo sa presadil z podobnej situácie Nuutinen. Hostia potom odvolali brankára, hrali v šestici a znížili dvadsať sekúnd pred koncom, keď mal veľa priestoru na ľade Števuliak – 3:2. Na vyrovnanie im už čas nezostal.